Santa Fe no se guarda nada en 2026: “Me han malinterpretado, pero...”

Poco a poco el proyecto de Independiente Santa Fe en este 2026 viene tomando forma con las órdenes de Pablo Repetto y con la continuidad de jugadores vitales como Daniel Torres o Hugo Rodallega. Además, el mercado de fichajes también va dando de qué hablar al reforzarse para pelear en todos los frentes del año.

Santa Fe tiene que afrontar el primer reto del 2026 en la Superliga BetPlay contra el Junior de Barranquilla, primero de visitante y cerrará de local ante su público. Luego, arrancará la Liga BetPlay, en marzo la Copa Libertadores y en junio la Copa BetPlay. Por esta razón, el club se ha armado con futbolistas jóvenes que pueden batallar en cada una de las competencias.

Llegaron Franco Fagúndez y Nahuel Bustos como las cuotas extranjeras. Kilian Toscano, como la sangre joven con Luis Ángel Palacios y Helibelton Palacios que viene a aportar su experiencia y veteranía en el proyecto. También se unió Edwin Mosquera, procedente de Millonarios con el reto de mejorar sus números.

Eduardo Méndez dialogó en Despierta Win sobre este proyecto de Independiente Santa Fe en donde aseguró que la prioridad es pelear por todas las competencias sin importar la dificultad que haya en cada una de los torneos que disputarán en el año.

EL OBJETIVO DEL 2026 CON SUPERLIGA, LIGA BETPLAY, COPA BETPLAY Y COPA LIBERTADORES PARA SANTA FE

A falta de tres fichajes más para el cuadro cardenal con la posibilidad de la llegada de otro extranjero, Eduardo Méndez priorizó todos los objetivos que tiene Santa Fe con todas las competencias que debe afrontar. Pablo Repetto es un entrenador ganador y tiene con qué batallar en todo.

De manera concreta, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe no se guardó nada y desglosó los objetivos. No solo irán por Copa Libertadores, sino a todo, “lo que siempre he dicho yo, y de pronto me han malinterpretado, pero uno cuando compite en algo quiere es ganar. Por eso mi exposición ha sido siempre única: vamos a ganar en donde compitamos”.









Bajo ese panorama, la idea del cuadro albirrojo es armarse para poder pelear en las cuatro competencias que tendrá Santa Fe en el año. Un 2026 complejo por un calendario apretado. Sin embargo, Eduardo Méndez tiene claro en qué lugar está el plantel y la ambición que tienen.

EL MERCADO DE SANTA FE PARA COMPETIR

Eduardo Méndez afirmó que nunca ha habido un día en el que no hable con Pablo Repetto para definir fichajes y este trazado de objetivos en el año, “tenemos a Helibelton, a Toscano, a Palacios, a Bustos y a Fagúndez. Son cinco más de los refuerzos originales porque mantener a Mosquera Marmolejo, a Rodallega, a Daniel Torres y al ‘Turro’ Olivera era lo más importante en su momento”.

Para definir lo que resta del mercado de fichajes, el presidente sentenció que el último cupo internacional que les queda por concretar será o un defensor central o un extremo. Por ahora, el club cuenta con tres extranjeros y ficharía otro más para completar los cuatro disponibles para este 2026.