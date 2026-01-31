Frank Castañeda regresó al FPC: histórico club ya lo presentó

La Liga BetPlay 2026 se sigue reforzando con figuras en el mercado de fichajes, en donde Junior de Barranquilla se ha convertido en uno de los principales protagonistas con la contratación de Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel, pero el equipo que no se queda atrás es uno de los recién ascendidos, Cúcuta Deportivo.

El cuadro 'motilón' regresó a la máxima instancia del Fútbol Profesional Colombiano y se quiere quedar, por lo que se reforzó con una importante figura para la zona ofensiva como lo es Frank Castañeda, en especial después de la reciente salida de Lucas Ríos.

Cúcuta confirmó el fichaje de Frank Castañeda

El exitoso paso de Frank Castañeda por el fútbol de Europa jugando con la camiseta del Sheriff, en donde incluso tuvo la oportunidad de disputar la Champions League, lo llevó a ser visto por distintos equipos de alrededor del mundo, pero para la temporada 2024 decidió volver al fútbol que lo vio crecer y lo formó como profesional, el colombiano.

Fue Santa Fe el primer equipo que le abrió las puertas, pero su paso no salió como se esperaba, por lo que tomó un nuevo rumbo hacia Bucaramanga, donde pudo sumar más minutos y goles, lo que le permitió dar el salto a Argentina para jugar con Banfield.

Del campeonato argentino salió como agente libre, situación que supo aprovechar Cúcuta Deportivo para romper el mercado de fichajes y repatriarlo al FPC para que los acompañe con goles y asistencias durante la temporada 2026, un refuerzo de bastante peso.

¿Cuándo debutará Frank Castañeda en la Liga BetPlay con Cúcuta?

El siguiente reto del cuadro 'motilón' será en el marco de la fecha 4 enfrentando a Fortaleza en condición de local el sábado 31 de enero. Este encuentro se llevará a cabo sobre las 16:00 hora local y Nelson Flórez, estratega del club, ya habría hecho oficial la convocatoria de Castañeda, por lo que se podrían llegar a ver sus primeros minutos dentro del terreno de juego.