Frank Fabra eligió el equipo en el que quiere jugar en 2026

Frank Fabra ya habría definido el rumbo que quiere tomar para la temporada 2026, luego de cerrar su extenso ciclo con Boca Juniors. El lateral izquierdo colombiano, que no fue renovado por el club argentino tras una década, tendría claro el equipo en el que desea continuar su carrera.

Según afirmó el periodista Mariano Olsen en el programa ‘El Parche del Fútbol’ de Alerta Bogotá, Fabra manifestó de manera directa su intención: “Frank Fabra quiere jugar en el Cali”. Una declaración que de inmediato generó expectativa en el entorno del cuadro verdiblanco.

Lea también Santa Fe anunciaría nueva salida en plena Superliga ante Junior

No obstante, Olsen también aclaró que, por ahora, no existe ninguna oferta formal por parte del Deportivo Cali, por lo que el deseo del futbolista aún no se ha traducido en negociaciones concretas entre las partes.

Dentro de la planificación deportiva del conjunto azucarero, se ha mencionado que el club busca un extremo, un detalle que abre la puerta a una posible reconversión táctica del futbolista antioqueño.

En ese sentido, se contempla la posibilidad de que Frank Fabra actúe como extremo, mientras que Andrés Correa asumiría el rol de lateral izquierdo, una fórmula que permitiría aprovechar la proyección ofensiva y experiencia del ex Boca.

Cabe recordar que Fabra ha desempeñado habitualmente como lateral izquierdo a lo largo de su carrera, posición desde la cual se consolidó en el fútbol argentino y alcanzó sus mayores logros deportivos.

Números de Frank Fabra en Boca Juniors

Su salida de Boca Juniors marca el final de una etapa histórica: allí disputó más de 250 partidos oficiales, anotó 14 goles y conquistó nueve títulos, siendo protagonista tanto en torneos locales como internacionales.

Lea también La FCF confirmó el calendario de la Selección Colombia para 2026

Antes de brillar en Argentina, Fabra se formó profesionalmente en Envigado, y posteriormente vistió las camisetas de Deportivo Cali e Independiente Medellín, experiencia que le da un conocimiento profundo del fútbol colombiano.

Por ahora, el panorama deja claro que la intención del jugador está sobre la mesa, pero resta esperar si el Deportivo Cali decide avanzar y convertir ese deseo en una negociación que le permita sumar a un futbolista de amplia trayectoria para el 2026.