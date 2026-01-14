Santa Fe anunciaría nueva salida en plena Superliga ante Junior

Independiente Santa Fe estaría próximo a anunciar una nueva salida de su plantel profesional, incluso en medio de la disputa de la Superliga ante Junior, como parte del proceso de ajustes que adelanta el cuerpo técnico para la temporada 2026.

Según se ha conocido, el club viene trabajando en la salida del lateral y extremo derecho Jhon Meléndez, futbolista que no hace parte de los planes del entrenador Pablo Repetto, razón por la cual se avanza en su cesión a otro equipo del fútbol colombiano.

Meléndez, de 24 años, llegó a Santa Fe en julio de 2023 procedente de Fortaleza, inicialmente en condición de préstamo. Posteriormente, el conjunto cardenal decidió adquirir sus derechos deportivos, apostando por su proyección.

No obstante, con el paso del tiempo el cartagenero no logró consolidarse como una pieza determinante dentro del equipo, lo que llevó a que su continuidad fuera reevaluada de cara al nuevo proceso deportivo.

La idea de Santa Fe es ceder a Jhon Meléndez por un año, permitiéndole sumar minutos y continuidad en otro club, mientras el León ajusta su nómina para afrontar los retos del 2026.

¿Cuál será el nuevo equipo de Jhon Meléndez?

En ese sentido, se especula que el futbolista podría convertirse en nuevo jugador de Deportivo Pasto o Cúcuta Deportivo, equipos que habrían mostrado interés en contar con sus servicios.

Durante la temporada 2025, Meléndez disputó 36 partidos con la camiseta de Santa Fe, sin registrar goles ni asistencias. En el aspecto disciplinario, acumuló seis tarjetas amarillas y una expulsión.

Estadísticas de Jhon Meléndez

En el balance general de su carrera profesional, el jugador de perfil derecho suma 178 partidos, con doce goles, siete asistencias, 19 amonestaciones y una tarjeta roja, actuando tanto como lateral como extremo.

De concretarse su salida, Independiente Santa Fe se quedaría con Helibelton Palacios y Santiago Tamayo como principales opciones para el lateral derecho en la temporada 2026, dentro del esquema de Pablo Repetto.