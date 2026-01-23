¿Frank Fabra jugará en Medellín? La estrategia para inscribirlo

El lateral izquierdo Frank Yusty Fabra está en búsqueda de su nuevo equipo para disputar la temporada 2026, después de poner fin a un ciclo de 10 años en Boca Juniors de Argentina.

Al no renovar su contrato y quedar como agente libre, el zaguero regresó a Colombia y desde hace algunos días está entrenando con el Deportivo Independiente Medellín.

La estrategia de Medellín para inscribir a Frank Fabra

A pesar de estar trabajando como parte del grupo de jugadores e interesar al director técnico Alejandro Restrepo, el lateral Frank Fabra no tiene asegurada su permanencia den Deportivo Independiente Medellín.

Este viernes 23 de enero se dio a conocer en La FM Más Fútbol que el conjunto 'poderoso' sí quiere contar con Fabra, pero se deben tomar algunas decisiones.

Según Juan Felipe Cadavid, el Deportivo Independiente Medellín esta intentando reubicar al delantero Jader Valencia y al mediocampista Diego Moreno para liberar un cupo y además masa salarial en el equipo.

En caso de lograr la salida de estos jugadores, Frank Fabra sería inscrito en el cuadro antioqueño para disputar la temporada 2026.

Medellín tendría acuerdo con Daniel Cataño

Además de Frank Fabra, el Deportivo Independiente Medellín estaría muy cerca de oficializar la contratación del mediocampista Daniel Cataño.

El cuadro antioqueño ya tendría un acuerdo para vincular a Cataño, que regresará al FPC, luego de jugar una temporada en el Bolívar de Bolivia.