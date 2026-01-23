¿Qué pasó con el fichaje de Daniel Cataño al Medellín? Esto se sabe

Una de las noticias más sonadas del fútbol colombiano en este mercado de fichajes fue sin duda el deseo de Daniel Cataño de volver a jugar en la Liga BetPlay luego de militar el semestre pasado en el Club Bolívar de Bolivia.

El volante ofensivo de 34 años, quien tuvo unos números destacados jugando en el fútbol boliviano (7 goles y 10 asistencias en 31 partidos disputados), presentó un problema familiar y le surgió la necesidad de trasladarse nuevamente a Colombia, por eso, empezó a negociar con Bolívar su salida anticipada y elMedellín apareció como el principal interesado.

Lea también: Frank Fabra regresaría a la Liga BetPlay: entrena con un club histórico

En otras noticias: así quedó el palmarés de la Superliga BetPlay tras el título de Santa Fe

¿Qué falta para que Daniel Cataño sea anunciado en el Medellín?

Luego de varios días buscando concretar el traspaso del jugador, nada que se presenta un anuncio oficial por parte del equipo rojo de Antioquia informando sobre la llegada de Daniel Cataño, que según reportes ya habría llegado a un acuerdo con ambos clubes para concretar el fichaje.

La última información del periodista Mariano Olsen indica que lo único que hace falta para hacer oficial la llegada de Cataño al DIM es que Bolívar firme la documentación correspondiente al acuerdo, una negociación extensa que se espera pueda concluir en las próximas horas, especialmente porque ya empezó la Liga BetPlay y los hinchas del ‘poderoso’ esperan al mediocampista con ansias.

Lea también James entrenará con equipo de la Liga BetPlay; esto se sabe

¿Cómo sería el contrato de Cataño en el DIM?

Los reportes indican que el exjugador de Millonarios hizo un gran esfuerzo para poder concretar este fichaje (se cree que en la parte económica), mediocampista que firmaría un contrato por 2 años con el equipo que dirige el técnico Alejandro Restrepo.

Así las cosas, Cataño está muy cerca de volver a vestir la camiseta del conjunto rojo de Antioquia luego de un breve paso en el año 2017, recordando que Daniel también ha defendido los colores de clubes con Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto, Tolima, Millonarios y Bolívar.