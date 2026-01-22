La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer este jueves 22 de enero el fixture oficial de la fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores 2026 en la que estarán en acción Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín como representantes colombianos.

El equipo ibaguereño enfrentará en la segunda fase previa al ganador de la serie que jugarán Deportivo Táchira de Venezuela y The Strongest de Bolivia.

Se tiene previsto que el primer compromiso lo juegue de visitante Deportes Tolima el jueves 19 de febrero, mientras que le encuentro de vuelta está programado para el jueves 26 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Fixture de Medellín

En el caso de Deportivo Independiente Medellín, el conjunto poderoso se medirá con Liverpool de Uruguay en la segunda ronda previa.

El partido de ida está establecido para el martes 17 de febrero a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

Por otro lado, el encuentro de vuelta está programado para el martes 24 de febrero desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Programación de Tolima y Medellín en la Copa Libertadores

Medellín Vs Liverpool FC

Partido de ida

Martes 17 de febrero

Liverpool Vs Medellín

Estadio Alfredo Víctor Viera

Hora: 7:30

Partido de vuelta

Martes 24 de febrero

Medellín Vs Liverpool

Hora: 7:30

Deportes Tolima Vs Deportivo Táchira/The Strongest

Partido de ida

Jueves 19 de febrero

Deportivo Táchira/The Strongest Vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 P.M.

Partido de vuelta

Jueves 26 de febrero

Deportes Tolima Vs. Deportivo Táchira/The Strongest

Hora: 7:30 P.M.