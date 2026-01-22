La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer este jueves 22 de enero el fixture oficial de la fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores 2026 en la que estarán en acción Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín como representantes colombianos.
El equipo ibaguereño enfrentará en la segunda fase previa al ganador de la serie que jugarán Deportivo Táchira de Venezuela y The Strongest de Bolivia.
Se tiene previsto que el primer compromiso lo juegue de visitante Deportes Tolima el jueves 19 de febrero, mientras que le encuentro de vuelta está programado para el jueves 26 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Fixture de Medellín
En el caso de Deportivo Independiente Medellín, el conjunto poderoso se medirá con Liverpool de Uruguay en la segunda ronda previa.
El partido de ida está establecido para el martes 17 de febrero a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo.
Por otro lado, el encuentro de vuelta está programado para el martes 24 de febrero desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.
Programación de Tolima y Medellín en la Copa Libertadores
Medellín Vs Liverpool FC
Partido de ida
Martes 17 de febrero
Liverpool Vs Medellín
Estadio Alfredo Víctor Viera
Hora: 7:30
Partido de vuelta
Martes 24 de febrero
Medellín Vs Liverpool
Hora: 7:30
Deportes Tolima Vs Deportivo Táchira/The Strongest
Partido de ida
Jueves 19 de febrero
Deportivo Táchira/The Strongest Vs Deportes Tolima
Hora: 7:30 P.M.
Partido de vuelta
Jueves 26 de febrero
Deportes Tolima Vs. Deportivo Táchira/The Strongest
Hora: 7:30 P.M.