Frank Fabra negocia con un equipo tradicional de la Liga BetPlay

El lateral izquierdo Frank Fabra podría estar cerca de regresar al fútbol colombiano y el club que aparece con más fuerza en el panorama es Independiente Medellín, equipo con el que ya tuvo un paso años atrás.

El antioqueño, de 34 años, quedó recientemente como agente libre luego de finalizar una extensa etapa de diez temporadas con Boca Juniors, club que decidió no renovarle el contrato de cara a 2026.

Según versiones cercanas al entorno del DIM, ya existen diálogos entre las partes con el objetivo de explorar un posible acuerdo que permita el regreso de Fabra al club paisa para la próxima temporada.

Balance de Frank Fabra en Independiente Medellín

No sería la primera vez que el defensor vista la camiseta del Medellín, pues en 2015 disputó 24 partidos oficiales con el equipo rojo antes de dar el salto al fútbol argentino.

El paso de Fabra por Boca Juniors y su trayectoria

Tras una década en Boca Juniors, Fabra acumuló más de 250 partidos oficiales, anotó 14 goles y conquistó nueve títulos, siendo un jugador habitual en competencias locales e internacionales.

Antes de su consolidación en Argentina, el lateral se formó profesionalmente en Envigado y posteriormente estuvo en Deportivo Cali e Independiente Medellín, donde comenzó a proyectarse a nivel nacional.

A lo largo de los últimos meses, otros clubes del país se acercaron a su situación contractual, entre ellos Deportivo Cali, aunque ese interés se ha enfriado con el paso del tiempo, mientras que Millonarios también lo tuvo en carpeta en su momento.

El deseo del futbolista pasa por volver al fútbol colombiano en esta etapa de su carrera, priorizando un proyecto que le permita competir con regularidad y cerrar su trayectoria en el país.

Por ahora, las conversaciones continúan y, de avanzar positivamente, Frank Fabra podría convertirse en uno de los regresos más destacados del mercado local rumbo a la temporada 2026.