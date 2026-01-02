Junior tiene un 'principio de acuerdo' con el remplazo de José David Enamorado

Junior de Barranquilla ya trabaja en la planificación de su nómina para la próxima temporada y todo indica que el club tiene adelantadas gestiones para suplir una baja sensible en su frente de ataque.

El movimiento se daría ante la inminente salida de José David Enamorado, quien fue una de las grandes figuras del equipo campeón de la Liga BetPlay 2025-II.

Enamorado brilló especialmente en la final ante Deportes Tolima, donde anotó tres goles en la contundente victoria 4-0 que le dio el título a los Tiburones y lo consolidó como uno de los jugadores más determinantes del semestre.

Tras ese rendimiento y luego de recibir varias ofertas, el futuro del extremo de 26 años estaría fuera del fútbol colombiano, lo que llevó a Junior a buscar rápidamente un reemplazo en la Liga BetPlay.

Cristian Barrios remplazaría a Enamorado en Junior

Según informó Juan Felipe Cadavid, director de La FM Más Fútbol, el elegido por la dirigencia rojiblanca sería Cristian Barrios, actual futbolista del América de Cali.

“José Enamorado muy seguramente se va de Junior y el reemplazo estaría listo. Desde Cali me cuentan que Cristian Barrios tiene principio de acuerdo con el Tiburón”, escribió Cadavid en su cuenta de X.

Números de José Enamorado y Cristian Barrios

En cuanto a los números, José Enamorado disputó 53 partidos durante el 2025, en los que aportó once goles y seis asistencias, siendo una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo barranquillero.

Por su parte, Cristian Barrios, de 27 años, viene de actuar en 55 compromisos con América de Cali, registrando seis goles y diez asistencias a lo largo de la temporada.

En los próximos días se espera la confirmación oficial tanto del nuevo destino de Enamorado como de la llegada de Barrios a Junior, que busca mantener un plantel competitivo para defender el título.