¡Frustración escarlata! América de Cali replantea sus objetivos a corto plazo

El empate sin goles entre América de Cali y Llaneros FC en el estadio Pascual Guerrero dejó sensaciones encontradas, especialmente en la voz del mediocampista de 21 años Josen Escobar, una de las figuras del compromiso.

¡Frustración escarlata! América replantea su objetivo a corto plazo

Tras el partido, el joven volante no ocultó su frustración por el resultado. “Estamos muy tristes por no conseguir la victoria. Creo que hicimos un gran trabajo, pero nos faltó concretar”, señaló, reconociendo que la falta de eficacia fue determinante para no sumar de a tres en casa.

Escobar destacó que el equipo generó múltiples oportunidades de gol, pero la falta de puntería terminó pasando factura. “Tuvimos cerca de 15 opciones y no pudimos convertir. Eso es algo que debemos mejorar, seguir trabajando en los entrenamientos para poder ratificar ante la hinchada”, agregó con autocrítica.

Más allá del resultado, el mediocampista valoró el funcionamiento colectivo y el esfuerzo del grupo durante los 90 minutos. En lo personal, dejó una actuación destacada, siendo clave en la salida limpia desde el fondo, una de las funciones que le ha encomendado el cuerpo técnico. “Siempre intento darle claridad al equipo desde atrás, con calma, como me lo pide el profe. Hoy me sentí muy bien en ese aspecto”, explicó.

“Nuestro objetivo es clasificar rápido y después pensar en la Copa Sudamericana"; Escobar, del América

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El empate también obliga al América a replantear sus objetivos a corto plazo, Escobar fue claro al señalar que el equipo mantiene la mira en asegurar cuanto antes la clasificación en la liga para luego enfocarse en la competencia internacional. “Nuestro objetivo es clasificar rápido y después pensar en la Copa Sudamericana”, afirmó.

América dominó. pero no concretó, deberá ajustar detalles si quiere consolidarse como protagonista tanto en el torneo local como en el plano continental.