Fuad Char envió contundente mensaje a los hinchas del Junior

El fútbol profesional colombiano inició su temporada del 2026, lo que ha generado todo tipo de comentarios y reacciones de todos los aficionados, quienes por medio de las redes sociales se han sumado a las polémicas que se generaron durante la primera jornada del rentado nacional.

Sin ninguna duda, una de las fuertes polémicas que dejó la primera jornada del fútbol profesional colombiano es la poca asistencia en el juego del Junior de Barranquilla contra el Deportes Tolima, dejando varios comentarios en contra de los aficionados del equipo tiburón, que a pesar de ser el actual campeón no tuvo el acompañamiento de sus seguidores.

Ante los diferentes comentarios en redes sociales, Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, dio la razón por la que los aficionados no acompañaron al equipo de Alfredo Arias en su debut en el torneo local y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los aficionados rojiblancos.

Mensaje de Fuad Char a los hinchas del Junior de Barranquilla

En entrevista con Win Sports, el máximo accionista del cuadro tiburón aseguró que, por las fiestas precarnaval, los aficionados no acompañaron al equipo en su debut. Sin embargo, aseguró que la directiva espera que, para los próximos partidos, el número de abonados crezca considerablemente.

“Estamos en pleno carnaval. El sábado de carnaval se hizo el bando, que es una fecha memorable dentro de las fiestas, y la gente se trasnochó, amanecieron, de todo. Yo me doy esa explicación. Igual, espero que en los próximos partidos la gente nos acompañe un poco más”, añadió el máximo accionista.

Cabe mencionar que para el juego entre el Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima asistieron 6.791 aficionados, lo que es una cifra muy baja para referirse al actual campeón del fútbol colombiano y para el debut de Luis Fernando Muriel, quien tuvo sus primeros minutos con la casaca rojiblanca.

Fuad Char pidió paciencia con Junior

Por otro lado, el dirigente aseguró que todavía no se puede dar una opinión sobre lo mostrado por Junior en estos dos primeros partidos (Santa Fe y Tolima), dejando claro que se tiene que dar un tiempo de espera de 15 a 20 días para que las nuevas incorporaciones puedan acoplarse de la mejor manera al equipo.

“Nuestro equipo llegó muy desconectado, me parece, ese regalo contra Santa Fe (…) Los refuerzos, Muriel, Barrios, los pusimos algunos minutos porque esperamos mucho de ellos, pero creo que necesitamos 12 o 15 días para que estén en forma y no solo ellos, sino todos. Así podemos tener el Junior que todos queremos en el 2026”, finalizó.