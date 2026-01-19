Logo Deportes RCN Vertical
Junior

Junior sufre en el inicio de 2026: se confirmó mala noticia

Junior debutó con derrota ante Deportes Tolima en la Liga BetPlay-I de 2026.
Daniel Zabala
Lucas Monzón, defensa de Junior en la temporada 2026
Lucas Monzón, defensa de Junior en la temporada 2026 // Colprensa

Junior de Barranquilla tuvo un pobre debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al perder en condición de local 0-2 ante Deportes Tolima en compromiso que dejó preocupantes noticias para el director técnico Alfredo Arias.

Y es que durante el partido el zaguero central Lucas Monzón sufrió una importante lesión, después de recibir una fuerte falta por parte de Luis 'chino' Sandoval.

Lucas González dejó en evidencia las falencias de Junior tras el triunfo de Tolima

Monzón, que fue titular, tuvo que abandonar el encuentro antes de que se terminara el primer tiempo al presentar una luxación completa en el hombro izquierdo.

Teniendo en cuenta el primer parte médico, se espera que el zaguero uruguayo sea baja en Junior de Barranquilla por lo menos entre dos y tres semanas.

¿Cuántos partidos se perderá Lucas Monzón?

Después de conocerse el tiempo estimado de recuperación. Lucas Monzón se perdería el partido de vuelta de la Superliga contra Independiente Santa Fe.

Adicionalmente, el zaguero no estaría disponible para los duelos contra Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay.

El tiempo de baja y los partidos que se perdería Lucas Monzón podría ampliarse, dependiendo de los resultados que arrojen los exámenes complementarios.

Alfredo Arias no aguantó tras derrota de Junior:

En caso de confirmarse una lesión de mayor gravedad, el defensor charrúa podría estar ausente por todo el primer semestre de 2026.

¿Quién reemplazará a Lucas Monzón en Junior?

Teniendo en cuenta el tiempo de recuperación en la lesión, Junior tiene como alternativas para ocupar el puesto de Lucas Monzón a Daniel Rivera y a Jean Carlos Pestaña, quien se sumó a Junior como refuerzo para el 2026.


