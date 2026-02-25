Logo Deportes RCN Vertical
Junior

Fuad Char no se esconde: lo que le falta a Junior y objetivo en Copa Libertadores

El máximo directivo opinó sobre el rendimiento de Junior en el inicio de la temporada 2026.
Daniel Zabala
Fuad Char habló de los refuerzos de Junior de Barranquilla
Fuad Char habló de los refuerzos de Junior de Barranquilla // @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla ha tenido un irregular inicio de temporada 2026. Después de perder la Superliga ante Independiente Santa Fe, el conjunto 'rojiblanco' ha tenido altibajos en la Liga BetPlay al registrar cuatro victorias y tres empates.

A pesar de tener un fuerte ataque, el cual conforman figuras como Luis Fernando Muriel, Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez, Cristian Barrios, Yimmi Chará, entre otros, los dirigidos por Alfredo Arias han demostrado importantes falencias en el trabajo defensivo.

Fuad Char y lo que le falta a Junior

En las últimas horas, Fuad Char, máximo accionista de Junior, dio a conocer su opinión sobre el rendimiento demostrado por el equipo en los primeros partidos de la temporada.

Char aseguró que espera que en club barranquillero retome el "entusiasmo y entrega" que demostró en los cuadrangulares semifinales y en la final del 2025, los cual permitió la conquista del título.

"Los necesito así como en el cuadrangular final, con el entusiasmo y entrega que demostraron el año pasado. Tenemos más fútbol este año que el pasado", dijo.

El directivo fue claro en señalar que a Junior le falta "que tengamos la entrega y ganas que mostramos el año pasado".

Objetivo de Junior en Copa Libertadores

Por otro lado, Fuad Char señaló el objetivo de Junior en la Copa Libertadores y el resultado que lo dejaría tranquilo.

Char aseguró que le gustaría que el cuadro 'rojiblanco' alcance, por lo menos, la ronda de cuartos de final.

"Las aspiraciones son que tengamos una presentación a todo nivel, a buen nivel. Unos cuartos de final no me caerían mal", explicó.

