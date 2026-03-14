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Independiente Medellín

Fydriszewski no se guardó nada: esto viene para Medellín

El polaco habló sobre el buen momento por el que está pasando Independiente Medellín.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Fydriszewski habló sobre el momento de Medellín en la Liga Betplay
Fydriszewski habló sobre el momento de Medellín en la Liga Betplay // DIM

Independiente Medellín le vuelve a dar una alegría más a los hinchas tras confirmar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen en el cual tuvieron que pasar por dos fases previas pero lograron su objetivo.

El 'poderoso de la montaña' aseguró su participación en la Libertadores, un millonario premio, pero ahora el objetivo es completamente diferente según dio a conocer Fydriszewski, ya que es momento de cambiar el "chip" y plasmar el buen momento del torneo internacional en la Liga Betplay.

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Objetivo desbloqueado para Medellín tras clasificar a Libertadores

El equipo comandado por Alejandro Restrepo hizo respetar su condición de local frente a Juventud de Las Piedras y se impuso con un marcador de 2-1, lo que le permitió clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un global de 3-2.

Sin embargo, el buen momento del cuadro antioqueño no se ve replicado en la Liga Betplay, solamente han sumado una victoria, se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y los compromisos pendientes son contra rivales complicados.

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Es por ello que Fydriszewski y el resto del equipo tienen una meta clara para su regreso al torneo local, en donde esperan alcanzar a meterse a los ocho mejores clubes de la competencia para pelear por un título más.

“Estamos contentos con lo que venimos haciendo en torneos internacionales, ahora vamos a enfocarnos de lleno en la competencia colombiana”.

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Próximo partido de Medellín en la Liga Betplay

El 'poderoso de la montaña' regresará a la acción en la Liga Betplay enfrentándose a Jaguares en condición de visitante. Este encuentro corresponde a la fecha 11 de la competencia y se llevará a cabo el domingo 15 de marzo sobre las 18:20 hora local.

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