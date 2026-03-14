Riquelme anunció la nueva Bombonera: "La cancha más linda del mundo"

Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors, anunció en la noche del viernes la puesta en marcha de un proyecto para ampliar la capacidad del legendario estadio La Bombonera, de los 57.000 espectadores que puede recibir actualmente, a un aforo proyectado superior a los 80.000 seguidores.

Vea también: Farías calentó el sorteo de la Libertadores por Junior: “Sería un honor”

En declaraciones al sitio oficial de Boca, Riquelme habló de la remodelación de La Bombonera, con la que se prevé la construcción de una cuarta bandeja superior de asientos y dos sectores nuevos de plateas que reemplazarán la actual zona de palcos, que será demolida y renovada, más el techado parcial de las tribunas.

"Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros (hinchas de Boca), que es agrandar nuestra casa", expresó el hoy dirigente e ídolo como futbolista, luego de contar que se aprobó un primer permiso de la empresa Ferrosur, a cargo del ferrocarril que transita a pocos metros del estadio del Xeneize.

La ampliación contempla la construcción de cuatro torres con ascensores para trasladar a los hinchas que acudirán a la cuarta bandeja, por lo cual requiere permisos de construcción de la ferroviaria vecina al estadio, por donde transitan ferrocarriles de carga, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

"No nos vamos a mover un centímetro, como dijo la oposición que iba a hacer la cancha a 100 metros. La Bombonera no se puede mover de acá, que no le mientan al hincha", remarcó Riquelme a la hora de descartar otras ideas para ampliar la cancha, o incluso realizar una nueva.

-"La cancha más linda del mundo"-

Antes de ser elegido en las elecciones realizadas a fines de 2023, Riquelme habría prometido hablar con los vecinos de la Bombonera para comprar las casas que están detrás del sector de palcos, con la intención de ocupar ese sector para una tribuna nueva.

Le puede interesar: [VIDEO] Duván Zapata marcó golazo con Torino: ¿Será su último en Italia?

"Después (de ganar) dije que no tenía derecho de decirle a alguien que se vaya de su casa. Pasó el tiempo y el hincha tiene que saber una cosa: hay una ley, son 15 o 20 casas, que se las declaró patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. No se pueden tocar esas casas. No se puede hacer nada", contó sobre la imposibilidad de avanzar sobre la parte sur del estadio.

"Queremos hacer las cosas bien. Podemos tardar un poquito más, pero fuimos claros con los hinchas y no prometer algo que no podamos cumplir. La Bombonera es la cancha más linda del mundo. Es el único estadio que se mueve. Como futbolista lo sentís. Después, lo agarramos abandonado, es la verdad", amplió el máximo dirigente del Xeneize.

"Va a parecer un shopping, al nivel de un estadio de Europa, como debe ser", amplió Riquelme, que descartó la posibilidad de que los trabajos de remodelación sean solventados por una empresa extranjera al comentar. "Nuestro nombre no creo que se cambie jamás, La Bombonera es nuestra".

Lea también: Problemas internos en River Plate tras apenas un partido de Coudet

La renovación de una de las canchas más emblemáticas de América es una deuda histórica de los dirigentes de Boca, que no encontraron alternativas para ampliar la capacidad de la sede de uno de los clubes más populares de Argentina, y renombrado en el plano internacional, a tal punto que varias figuras de diversos ámbitos buscan vivir la experiencia de ver un partido en ese escenario.