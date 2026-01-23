Gamero confirmó la estrategia de Cali vs Medellín y habló del refuerzo que espera

Deportivo Cali quiere sacudirse de mal debut en la Liga BetPlay y en la fecha 2 aspira a conseguir la primera victoria del campeonato en un duro compromiso en condición de local frente a Deportivo Independiente Medellín.

A pocas horas para el encuentro, el entrenador Alberto Gamero dio a conocer los aspectos que debe corregir y las modificaciones que hará en el conjunto 'azucarero'.

Lea también Gamero envía mensaje a los hinchas: prueba de carácter para el Cali

"Tenemos que corregir los errores cometidos en Montería. El equipo sabe de la necesidad que tenemos de ganar. No habrá muchas modificaciones, pero se quiere mejorar con respecto a lo que hicimos en Montería", afirmó.

Gamero espera por un nuevo fichaje

Gamero también reconoció que está a la expectativa de sumar un nuevo fichaje a la nómina de Deportivo Cali en una posición específica.

"Estamos a la expectativa de un extremo, no lo hemos podido conseguir. Estamos dando énfasis en los jugadores que tenemos", dijo.

Cali Vs Medellín, duelo de necesitados

El entrenador de Deportivo Cali también reconoció que el partido contra Medellín será un duelo de equipos necesitados, ya que ambos clubes cayeron en la primera jornada.

"Enfrentamos a un Medellín golpeado. somos dos equipos necesitados de triunfo. Necesitamos tener un equipo mucho más ordenado, no podemos quedar mal parados, tenemos que tener más posesión de balón y más tranquilidad en el tercio ofensivo", explicó.

Gamero y cuándo se verá la mejor versión de Cali

Finalmente, Alberto Gamero explicó cuándo se podría ver la mejor versión de Deportivo Cali en la temporada 2026.

"No nos podemos poner a dar un tiempo. Necesitamos ganar, en eso pensamos. Seguramente nos faltaran cositas, pero que sean con triunfos. No puedo decirle al hincha que faltan entrenamientos para ganar. Tenemos que ganar y queremos ganar. Tenemos que tener los argumentos para salir a la cancha y ganar", agregó.