Gamero envía mensaje a los hinchas: prueba de carácter para el Cali

Cali enfrenta una jornada clave en el arranque de la Liga, este sábado 24 de enero, el conjunto azucarero disputará su primer compromiso como local del semestre, cuando reciba a Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca, en un duelo que aparece marcado por la urgencia de resultados y la presión del entorno.

El equipo dirigido por Alberto Gamero no tuvo el estreno esperado en el campeonato, luego de caer por la mínima diferencia, 1-0 ante Jaguares en condición de visitante.

Gamero, además, arrastra una racha negativa que aumenta la exigencia. Su último triunfo oficial se remonta al 3 de octubre, cuando Cali superó 1-0 al Deportivo Pereira en la pasada edición del torneo. Desde entonces, los resultados no han acompañado al proceso, una situación que genera inquietud tanto en la hinchada como en la interna del club.

El rendimiento reciente en Palmaseca tampoco ayuda a calmar el ambiente. Durante el segundo semestre de 2025, el conjunto verdiblanco disputó nueve partidos como local, con un balance poco alentador: tres victorias, cinco derrotas y dos empates, números que reflejan la irregularidad del equipo ante su público.

Con ese contexto, el compromiso ante el Medellín, programado para las 6:20 p. m., se convierte en una verdadera prueba de carácter. Para este encuentro, el cuerpo técnico evalúa ajustes en la nómina inicial, especialmente en defensa, donde Felipe Aguilar podría ingresar por José Caldera, mientras que Yani Quintero dejaría su lugar para darle paso al mediocampista Daniel Giraldo. Cali necesita responder en la cancha y empezar a cambiar la historia.

Gamero le envía un mensaje a la hinchada del Deportivo Cali: "Darle la satisfacción que merecen"

Más allá del resultado en la primera jornada, el funcionamiento encendió las alarmas entre la afición: “Lo que estamos tratando es de corregir, estamos en la primera fecha y lo que queremos es corregir los errores, asimilar y darle otros ingredientes que necesitamos, pero yo creo que aquí lo que vayamos a incluir sabe que hay necesidad que queremos ganar, necesitamos ganar, bajo ese punto no va a haber muchas modificaciones, si tiene que haber una mejoría, si allá se perdió es porque hicimos muchas cosas mal”.

Previo al duelo el entrenador azucarero aseguró sobre el triunfo en condición de local: “A los hinchas, lo que siempre le he dicho, agradecimiento con ellos, hay una deuda con ellos, y estamos trabajando lo más duro, con ese gran objetivo de darle la satisfacción que merecen”.