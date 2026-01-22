[Video] Cali no para de anunciar fichajes; contrataron un nuevo extremo

Este miércoles 21 de enero se dio a conocer a través de las redes sociales del Deportivo Cali una nueva incorporación al equipo verde, se trata del joven extremo derecho Javier Mena, futbolista colombiano de apenas 20 años que firmó contrato por un año con el cuadro ‘azucarero’ y que ha vestido la camiseta de clubes como Deportivo Pereira y Orsomarso.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero sigue reforzando su plantilla pensando en los que serán las competencias del 2026, teniendo como primer objetivo la clasificación a la siguiente ronda de esta nueva edición de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali anunció nuevo delantero

Ya son nueve los fichajes que el equipo verde de la ciudad de Cali tiene para este 2026, recordando que ya se había informado acerca de la llegada de Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Ronaldo Pájaro, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo y Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez.

El canterano del Deportivo Pereira llega a las órdenes de Alberto Gamero para esta nueva temporada, jugador que ha sumado tres goles y una asistencia en 43 partidos como futbolista profesional; extremo derecho que también cuenta con participación en equipos de categorías inferiores de la selección Colombia.

¿Cuándo sería el debut de Javier Mena con el Deportivo Cali?

El delantero nacido en Apartadó, Antioquia, que goza de alta proyección hacia el futuro, entraría en la siguiente convocatoria de Alberto Gamero para el partido de la segunda fecha de la presente Liga BetPlay.

Duelo en condición de local donde el Deportivo Cali enfrentará al Deportivo Independiente Medellín el próximo sábado 24 de enero a partir de las 6:20 de la tarde, partido donde medirán fuerzas dos equipos que vienen de perder en su debut en la competencia, recordando que el ‘azucarero’ cayó ante Jaguares, mientras que el DIM sucumbió de visitante por 1-0 ante el Deportivo Pasto.