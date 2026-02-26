Gamero confirmó lo peor con el departamento médico de Cali

En el marco de la fecha 8 de la Liga Betplay en la que Deportivo Cali volvió a ser uno de sus protagonistas al rescatar un "punto de oro" frente a Atlético Bucaramanga. El encuentro terminó sin goles y también con un jugador menos para cada uno de sus equipos en el transcurso de los 90 minutos.

Deportivo Cali aterrizó en el Américo Montanini con una nómina que traía consigo varias bajas y que probablemente siga con ellas para el enfrentamiento que se llevará a cabo contra Fortaleza, ya que el departamento médico no ha evolucionado de buena manera.

Gamero no da un parte positivo de los lesionados

Cali ha tenido un inicio de temporada bastante irregular en cuanto a resultados, ya que completa un saldo de ocho partidos en los cuales deja un historial de tres victorias, dos empates y tres derrotas, que lo posicionan justo en la novena casilla de la Liga Betplay.

A los malos resultados deportivos se suman bajas por lesión frente a esta situación 'tito' Gamero ha tenido que hacer modificaciones en el planteamiento táctico, aunque al final estas le han rendido frutos y sacaron un resultado positivo contra Bucaramanga, principalmente tomando en cuenta que lo lograron en condición de visitante.

Alberto Gamero sigue presentando inconvenientes con su llegada a Cali en la presente temporada y el protagonismo se lo roban las lesiones, lo que lo ha dejado con la baja de Reinoso, Orjuela y el delantero, Juan Ignacio Dinneno, quienes no han entrenado con sus compañeros.

"Estamos esperando a lo que diga el médico. Lo de Dinneno seguramente no va a estar, el mismo caso de Reinoso, de Orjuela. Ya hoy es jueves y no han entrenado con nosotros, así que seguramente no van a poder estar. Si hay algo extra que pueda decir el médico para que de pronto puedan estar en el banco lo vamos a hacer porque son jugadores importantes para nosotros".

Cali llega con la frente en alto a enfrentar a Fortaleza

Sin embargo, a pesar de los problemas que pueda llegar a tener en la conformación de la plantilla, Gamero confía en el proceso de sus jugadores y el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de la semana previa al duelo contra Fortaleza.

"La preparación de esta semana fue buena porque hoy estamos de novenos, estamos cerca de los que están dentro de los ocho y lo que siempre hemos dicho, ese punto de visitante que rescatamos en la última fecha será más importante ganando los dos partidos seguidos acá. Me he sentido tranquilo porque hemos entrenado con mucho énfasis con esa ilusión y la mejoría de jugar de local, donde seguramente vamos a amanecer dentro de los ocho".