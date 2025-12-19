Gamero confirmó más refuerzos para Cali y aclaró los objetivos para 2026

Deportivo Cali se prepara para la temporada 2026 en la que intentará mejorar el rendimiento demostrado en el 2025 en el que pasó apuros en la tabla del descenso y no pudo disputar los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Durante el actual mercado de fichajes, el conjunto 'azucarero' ha sorprendido al anunciar la contratación de cuatro jugadores de talla internacional.

El cuadro vallecaucano ha confirmado los fichajes del portero peruano Pedro Gallese, el defensor central Fernando Álvarez, el mediocampista Ronaldo Pájaro y el atacante argentino Juan Ignacio Dinenno.

Deportivo Cali quiere más refuerzos

Este viernes 19 de diciembre, Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, confirmó en rueda de prensa que los directivos del club están trabajando en la búsqueda de más jugadores.

Gamero explicó que se espera el fichaje de por lo menos cuatro futbolistas.

"La junta tiene toda la intención de reforzar el equipo. Estén tranquilos que la idea es traer más jugadores, no queremos soltar nombres ni especular por que se pueden dañar las negociaciones", afirmó.

El entrenador del cuadro 'azucarero' también aclaró que el mediocampista Daniel Giraldo sí está en carpeta.

Objetivos de Cali para 2026

Por otro lado, Alberto Gamero dio a conocer que el objetivo de Deportivo Cali para el primer semestre de 2026 es meterse al grupo de ocho para poder disputar el título.

Adicionalmente, el entrenador explicó que el deseo es meterse a los puestos de clasificación para un certamen internacional al término del año.