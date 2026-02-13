¿Dirige contra Nacional? Las razones de la continuidad de Gamero en el Deportivo Cali

El técnico se queda, información de medios locales aseguran que el técnico del cuadro vallecaucano se mantiene para enfrentar a Atlético Nacional, la reunión sobre su continuidad no habría llegado a ningún arreglo.

El futuro de Alberto Gamero en Deportivo Cali pende de un hilo. Con un rendimiento del 36 % desde que asumió el cargo en 2025, el proceso del técnico samario atraviesa su momento más crítico tras la reciente derrota ante Internacional de Bogotá.

Crisis de resultados: Deportivo Cali, comprometido con la tabla del descenso

El revés no solo impactó en la clasificación general, sino que permitió que Internacional superara al Cali en el promedio, encendiendo las alarmas en la institución azucarera. El equipo no gana como visitante desde el 20 de septiembre, cuando goleó a La Equidad 0-4, una racha que pesa en la evaluación de la directiva.

Pese a refuerzos de renombre como Pedro Gallese, el regreso de Juan Ignacio Dinenno y la presencia de Steven ‘Titi’ Rodríguez, los resultados no han acompañado el proyecto. Según versiones periodísticas, se realizaron varias reuniones para definir la continuidad del entrenador.

El clásico contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot marcaría su destino. Gamero se muestra confiado, tras el mal resultado aseguró que buscarán revertir la situación y darle una alegría a la hinchada en el próximo compromiso.

El periodista Carlos Arturo Arango, de la ciudad de Cali, aseguró: “Donde no hay cláusula de salida, hay error en la elaboración de contrato, al momento, tras charlas no hay arreglo, y Alberto Gamero dirige ante Nacional.

Alberto Gamero tendría diferencias para quedarse en el cargo, dirige al Cali contra Nacional

Otro de los periodistas se encargó de ir más allá, Pipe Sierra aseguró que: “este viernes se mantienen conversaciones respecto a la continuidad del proyecto deportivo. La principal traba es que el DT exige el pago total del contrato hasta diciembre, firmado por la administración anterior”.

El equipo vallecaucano ya tiene dos posibles reemplazos para llegar al banquillo, uno de los candidatos es Lucas Pusineri, técnico argentino que ya tuvo paso por el club y que actualmente dirige a Central Córdoba en su país. La otra opción que toma fuerza es Rafael Dudamel, quien fue campeón con Deportivo Cali en el 2021-II y actualmente se encuentra libre.