Gamero en la cuerda floja: el dato que complica su permanencia en el Cali

Deportivo Cali fue uno de los equipos del fútbol colombiano que generó altísima expectativa en sus hinchas luego de la gran inversión que realizaron en fichajes, por eso y confiando en las capacidades del técnico Alberto Gamero, se esperaba que el conjunto ‘azucarero’ empezara de mejor forma su camino en esta Liga BetPlay.

El equipo verde de la ciudad de Cali, que jugó por casi media hora un partido interesante donde sometió a Jaguares de Córdoba y generó varias llegadas de peligro, no pudo mantener ese ritmo y terminó perdiendo el partido tras un golazo de media distancia de Cristian ‘Jopito’ Álvarez.

La preocupante estadística de Alberto Gamero

Aunque el director técnico de 61 años ha demostrado ser capaz de formar equipos sólidos, que jueguen bien y que logren títulos de liga (como lo hizo con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios), Alberto Gamero sufrió una nueva derrota dirigiendo al Cali y ya acumula 8 partidos sin obtener triunfos en el banquillo del cuadro ‘azucarero’ (6 derrotas y 2 empates).

La última victoria de Gamero en el Cali se dio el pasado 3 de octubre por la mínima diferencia ante el Deportivo Pereira en la pasada Liga BetPlay, mientras que en los partidos siguientes no pudo celebrar, cayendo contra Nacional, América, Tolima, Alianza y Santa Fe, mientras que logró empates frente a Once Caldas, uno de ellos el más reciente amistoso de pretemporada.

Gamero tiene que dar pronto buenos resultados o su puesto puede peligrar

Gamero fue contratado el semestre pasado por las directivas del Deportivo Cali y en su primer semestre al frente del equipo no cumplió el objetivo de avanzar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, sin embargo, la plantilla no fue la mejor conformada en su momento y muchos respaldaron al técnico por la falta de fichajes de categoría.

Ahora en este 2026, el técnico samario tiene una mayor presión de sacar buenos resultados sabiendo de los fichajes que el conjunto caleño ha realizado en esta ventana de transferencias, donde recordemos sumó a Juan Ignacio Dinenno, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, el arquero Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, 'Titi' Rodríguez, Daniel Giraldo, entre otros más.

El próximo partido del Deportivo Cali será en condición de local contra Independiente Medellín el sábado 24 de enero, duelo importante entre equipos que vienen de perder en la liga y que ahora buscarán el triunfo, compromiso que para Gamero será muy significativo, más sabiendo de la mala estadística que viene arrastrando.