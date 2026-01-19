Deportivo Cali tuvo un debut amargo en la Liga BetPlay 2026-I, el equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero cayó 1-0 ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante y no pudo tener eficacia en el arco rival, pese a su insistencia en zona de ataque.

El conjunto ‘azucarero’, que en este partido disputado en Montería tuvo el debut de varios de sus nuevos fichajes como Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, Juan Ignacio Dinenno y el arquero Pedro Gallese, terminó perdiendo el partido tras un golazo de Cristian ‘Jopito’ Álvarez, el cual Gamero calificó como de ‘otro partido’.

Gamero y las preocupaciones que le deja el debut del Cali

El entrenador samario de 61 años habló en rueda de prensa posterior al partido y confesó las falencias que tuvo el equipo en este compromiso, que fueron varias y que deben ser fortalecidas para el partido del próximo sábado ante el Medellín.

“En el primer tiempo teníamos que haber hecho un gol, por qué los buscamos, lo tuvimos, tras la pausa de hidratación el equipo no fue el mismo, de ahí en adelante no vi al equipo como había entrado. Sin embargo, el partido se estaba manejando bien”, afirmó Gamero.

“Me preocupa no definir los partidos. Podríamos haber definido el partido, pero no lo hicimos. También preocupa esos momentos cuando no podemos definir y no nos defendemos bien”, añadió el DT.

El técnico del Cali habló de lo positivo del partido y no descartó más refuerzos

Para Gamero, el partido se desequilibró a favor de Jaguares con un gol de otro partido (que llegó al minuto 70), pues considera que el Cali no estaba sufriendo en defensa y que por grandes tramos del partido se controló el ritmo del juego, así que rescata aspectos del equipo, que podría tener algunos refuerzos más.

“Hay sensaciones que hay que trabajarlas y esto está comenzando, queríamos sumar para ir buscando lo que es la clasificación, pero no se pudo. Hubo muchas cosas buenas, me gustó el equipo del primer tiempo y vamos a tratar de salir a buscar en los segundos tiempos, hay que mejorar eso”, señaló Alberto Gamero.

“Si llega a venir otro jugador bienvenido sea, pero creo que tenemos un equipo para poder competir de la mejor forma”, concluyó el entrenador.