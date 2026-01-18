[Video] El Cali de Gamero debutó en liga con derrota 1-0 ante Jaguares

El Estadio Jaraguay de Montería fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el equipo Jaguares de Córdoba y el Deportivo Cali, duelo correspondiente a la primera fecha de esta nueva edición de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero iniciaba en condición de visitantes su camino en esta competencia, buscando sumar puntos desde el comienzo con la intención de obtener cupo a los cuartos de final, recordando que en el semestre pasado el conjunto ‘azucarero’ no logró avanzar a los cuadrangulares.

Así fue el partido entre Jaguares y Deportivo Cali

En el regreso del equipo ‘felino’ a la Primera División del fútbol colombiano se presentó un partido parejo con acciones de peligro para ambas escuadras, pues las estadísticas revelaron al final del compromiso 7 remates para Jaguares y 11 para el Cali, sin embargo, el conjunto de Montería terminaría celebrando el triunfo.

Fue 1-0 para el equipo dirigido por Alexis Márquez, que al minuto 70’ del segundo tiempo se impuso gracias a un verdadero golazo de Cristian Marcelo ‘Jopito’ Álvarez, que impactó de manera fuerte y precisa el balón de media distancia para vencer la resistencia del arquero Pedro Gallese.

Cali jugó con sus mejores refuerzos, pero sufrió derrota en su debut liguero

A parte del arquero Gallese, el once titular del técnico Alberto Gamero tuvo la presencia de los argentinos Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso y Juan Ignacio Dinenno, mientras que Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, Ronaldo Pájaro y Daniel Giraldo ingresaron al partido en el segundo tiempo.

El Cali mostró buenas cosas en el partido, sin embargo, careció de efectividad en el arco rival y sufrió la derrota tras un golazo de ‘Jopito’ Álvarez, en una plaza que tradicionalmente es difícil de visitar, pero que no por eso admite derrotas para los equipos que allí jueguen.