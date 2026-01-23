Teo se sumó al debate: dio a su delantero para el Mundial

Sin duda, en los últimos meses solo se habla de la selección Colombia y cada día crece la expectativa por la lista final que llegará al Mundial 2026 por lo que las palabras de Teo Gutiérrez prenden el debate.

El delantero de Junior de Barranquilla habló con la mesa de La FM Más Fútbol y destacó el nivel de Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional y una de las estrellas del fútbol colombiano.

"Morelos para mi, si esta bien fisicamente, puede estar en la convocatoria", mencionó Teo, quien ya vivió un Mundial con la selección Colombia en el 2014.

"Si la selección empieza a trabajar desde ya la parte psicológica, la parte física, como lo hacen todas las selecciones, ese muchacho puede estar con la selección", concluyó Teo.

El delantero colombiano logró resolver su situación contractual y asegurar su continuidad en Atlético Nacional, un paso clave tanto para el jugador como para el club, que buscaban estabilidad de cara a los retos de la temporada.

Con el panorama ya despejado, Alfredo Morelos encara el desafío de responder con goles y liderazgo, consciente de que la continuidad y la tranquilidad son factores determinantes para volver a marcar diferencias.