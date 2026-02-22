Gamero fue con todo contra Leonel: "Cali controló mejor el juego"

Comenzó la fecha 8 de la Liga Betplay en la que Deportivo Cali volvió a ser uno de sus protagonistas al rescatar un "punto de oro" frente a Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. El encuentro terminó sin goles y también con un jugador menos para cada uno de sus equipos en el transcurso de los 90 minutos.

Alberto Gamero llegó a este compromiso con la frente en alto tras haber logrado sumar de a tres unidades en el compromiso ante Nacional, uno de los candidatos al título. En este duelo frente al equipo de Leonel, Cali jugó casi todo el partido con un hombre menos y aún así se mantuvo firme para sacar su arco en cero, por lo que el samario salió orgulloso.

Lea también [Video] Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron un amague de pelea en Argentina

Gamero le lanza dardo a Leonel tras el empate

Deportivo Cali aterrizó en el Américo Montanini con una nómina que traía consigo varias bajas, aunque Gamero supo solucionar de buena manera para conformar un equipo que pudiera hacerle frente a un rival que se hace fuerte en condición de local.

Lamentablemente el planteamiento táctico de Gamero tuvo que cambiar en la primera parte tras sufrir la expulsión de Fernando Álvarez tras una fuerte entrada sobre Luciano Pons sobre el minuto 34.

Frente a esta situación 'tito' tuvo que hacer modificaciones en la idea de juego, pero que al final le rindieron frutos y sacaron un resultado positivo a pesar de jugar casi 60 minutos con un futbolista menos, por lo que Alberto Gamero "sacó pecho" y dijo que controlaron mejor el juego que su rival.

Lea también [Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en la victoria de Sporting de Lisboa sobre Moreirense

"Yo pienso que hasta que salió el jugador expulsado fue un partido mano a mano, era un partido en donde nosotros hicimos variantes y controlamos mejor el juego. Este equipo no está diseñado para irse hacia atrás, terminamos con jugada que pudo haber sido gol, pero hay que hablar también del rival. Nosotros tuvimos situaciones en donde erramos, hoy fuimos un equipo que bloqueó los remates, no hubo remates al arco, ellos tenían un hombre más y nosotros intentamos poner el partido mano a mano por momentos y lo logramos, pero Bucaramanga también nos hizo retroceder, no fue que Cali quisiera".

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Gamero resaltó la buena labor de su equipo

Alberto Gamero también se encargó de resaltar el trabajo defensivo que tuvieron sus jugadores, pero de igual manera hacer una reflexión para los duelos que se avecinan en el futuro y en donde están obligados a sumar de local para que valga la pena el esfuerzo que se hizo para rescatar los puntos de visitante.

"Se hace complicado jugar un partido con un hombre menos ante un rival que ataca, tira muchos centros y que tiene una plantilla que hace mucho daño. Me parece que nos defendimos bien, tuvieron posibilidades, nosotros también, pero nos defendimos bien con un hombre menos y sacamos un punto importante".

"Sumar de visitante, no habíamos sumado, hoy sumamos un punto ante un gran rival y eso nos va a fortalecer. Indudablemente todo lo que sacas de visitante debes hacerlo valer de local y ahora tenemos un par de partidos en donde tendremos que salir a ganar para posicionarlos mejor en la tabla, pero este punto más tarde nos va a servir en las cuentas".