Millonarios busca más refuerzos; jugadores que llegarán, además de Falcao

Millonarios dio la gran sorpresa en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 al anunciar el regreso del experimentado delanteroRadamel Falcao García, quien cumplirá con su segundo ciclo en el conjunto 'embajador', después de su salida en el primer semestre de 2025.

Falcao se suma al plantel que tendrá a su cargo el director técnico Hernán Torres con el objetivo de mejorar le hecho en su anterior paso por el equipo. En esta oportunidad, el 'tigre' tratará de liderar a Millonarios en la serie contra Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, además de los compromisos en Liga BetPlay y Copa BetPlay.

Millonarios busca más refuerzos

A pesar de haber incorporado a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia , Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Falcao García, Millonarios sigue en la búsqueda de más jugadores para potenciar su plantel.

Se espera que en próximos días se haga oficial la contratación del atacante argentino Rodrigo Contreras.

Por otro lado, se ha conocido que el cuadro 'embajador' está en la búsqueda de por lo menos un defensa central que compita en la posición con Andrés Llinás, Bréiner Paz, Jorge Arias y Sergio Mosquera.

Finalmente, de Millonarios han salido Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda y Juan Pablo Vargas.