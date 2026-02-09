Gamero regañó tras el 0-0 con Millonarios: “Satisfecho no estoy”

Uno de los partidos de la fecha 5 en la presente Liga BetPlay fue protagonizado por Deportivo Cali y Millonarios, el llamado ‘Clásico Añejo’ del fútbol colombiano que terminó empatado a cero goles, aunque tuvo varias ocasiones de gol para ambas escuadras.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero quería seguir por la senda de la victoria luego de su triunfo por goleada 3-0 ante Deportivo Pasto, sin embargo, se encontró con un Millonarios que por momentos se defendió bien y apostó en su mayor parte por el contragolpe, con un Cali con las mayores intenciones de jugar en campo contrario.

Gamero quedó con un sinsabor tras el empate de Cali ante Millonarios

El director técnico de 62 años habló en rueda de prensa posterior al partido y dejó claro que su intención de sustituir a jugadores importantes del partido no fue para evitar la labor ofensiva y renunciar a la victoria.

“El equipo se iba desgastando. Martínez ya estaba desgastado. Si nosotros no lo podemos sacar a él por un jugador como Avilés, entonces (grave)… Son cambios que hay que hacerlos... Esto está comenzando, es largo. Queremos que Martínez juegue el miércoles (vs. Internacional en Bogotá) y no dejarlo gateando en la cancha, se lesione y lo perdamos”, afirmó el entrenador.

“El mismo caso de Dinneno, necesitaba sacar un punta, uno de los dos tenía que estar más entero, y yo vi más entero a Rodríguez. En esto también hay que buscar equilibrio, cuando entró Giraldo, con el tres en la mitad, no tuvimos problemas; Millonarios no nos llegó porque nos paramos bien. Para eso tenemos la suplencia para que entren a refrescar al equipo", añadió el DT.

El DT del Cali destacó el trabajo de los jugadores

El estratega samario dejó claro que no está conforme con el resultado, sin embargo, rescató la actitud de sus dirigidos pese a que en cierto momento las jugadas de peligro no fueron contundentes y los remates de media distancia fueron desviados o fácilmente controlados por el arquero Diego Novoa.

"Satisfecho no me deja, queríamos ganar, porque entramos a la cancha queriendo ganar, pero encontramos un equipo como Millonarios, que uno no es que diga, que vino a buscar el cero, pero sí priorizó la fase defensiva y nos costó a pesar del volumen de ataque, no fuimos claros a la hora de la elaboración”, aseguró el DT.

“Intentamos buscar fórmulas de cómo poder anotar por centros, por elaboración, individual y no lo conseguimos; queríamos los tres puntos, no se pudo, este punto suma y es para seguir mejorando cosas", concluyó Gamero.

