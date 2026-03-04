Gamero respondió a las directivas del Cali: “no pienso en el descenso”

Uno de los entrenadores del fútbol colombiano que actualmente levanta críticas de un sector de la hinchada es Alberto Gamero, estratega de 62 años que no ha terminado de convencer a los aficionados del Deportivo Cali y que incluso algunos piden su salida del banquillo ‘azucarero’.

Pese al gran triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional, los hinchas exigen al director técnico más resultados favorables luego de la buena conformación de la nómina que se realizó para esta temporada, criticando las derrotas ante clubes modestos como Jaguares, Águilas Doradas e Internacional de Bogotá, sumándole el reciente empate 1-1 con Fortaleza en condición de local.

Gamero avisó a las directivas del Deportivo Cali

En el marco de la previa del próximo partido del equipo caleño por la presente Liga BetPlay, que será de local ante Once Caldas el viernes 6 de marzo, Alberto Gamero habló en conferencia de prensa y dejó claro que el equipo está muy cerca del grupo de los ocho, una situación favorable que de momento no le da para pensar en la Tabla del Descenso, donde se ubica de momento en la antepenúltima posición.

"Mientras nosotros estemos peleando por meternos entre los ocho, no estamos pensando en la otra tabla. Ahí estamos cerca, la idea es no alejarnos y clasificar a los ocho", dijo Gamero, respondiendo a las declaraciones previas del vicepresidente del Cali que advirtió que el entrenador debe mostrar resultados ante la buena nómina que se conformó o tomar decisiones.

Las bajas que tendrá Cali en el duelo ante Once Caldas

El equipo ‘azucarero’ se ubica de momento en la novena posición del torneo con 12 puntos y aspira a regresar al triunfo ante un rival que ha demostrado un buen rendimiento, pues Once Caldas es cuarto con 16 unidades.

Para ese importante compromiso por la fecha 10 de la Liga BetPlay, Gamero no podrá tener a varios de sus nuevos fichajes por culpa de lesiones, así lo dejó claro Gamero.

"Dinenno, Orejuela y Reynoso van bien, pero aún no les alcanza para estar e viernes. A Orozco lo vamos a reemplazar con Colorado, Giraldo o Quintero", explicó el DT, que según reportes estaría saliendo del Cali de no avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

