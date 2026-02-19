Gamero reveló dura noticia con figura de Cali para la Liga Betplay

Deportivo Cali regresó al camino de la victoria y sorprendió en la fecha 7 de la Liga Betplay al vencer a Atlético Nacional, uno de los equipos mejor posicionados en el torneo local tras haber mantenido un invicto de tres victorias consecutivas.

El cuadro 'azucarero' hizo respetar su condición de local y se impuso por la mínima diferencia, dándole un respiro a Alberto Gamero, quien no venía con buenos resultados. Sin embargo, para el marco de la jornada 8, se le podría complicar el panorama al contar con la ausencia de Juan Ignacio Dinenno.

Dinenno se pierde el partido contra Bucaramanga

Deportivo Cali logró sumar tres puntos gracias a la anotación de Dinenno, se afianzó dentro de los ocho mejores de la tabla de posiciones con 10 unidades en la sexta casilla y envió a Diego Arias rumbo a Medellín con las manos vacías.

Mientras tanto, el estratega samario sigue enfocado en el primer objetivo, el cual es mantener la permanencia en la primera división para luego obtener un cupo dentro de los ocho mejores equipos que avanzan a la siguiente fase de la competencia y para lo cual deberá vencer a Bucaramanga en la octava fecha.

Este no será un reto sencillo, en primera instancia porque tendrá que jugar en condición de visitante en el Estadio Américo Montanini, pero lo deberá hacer con una baja sensible en la zona ofensiva, la de Juan Ignacio Dinenno.

El delantero argentino viene pasando por su mejor momento desde que regresó al cuadro 'azucarero', justo viene de darle una importante victoria ante Nacional, pero fue en este duelo en donde Dinenno habría sufrido una sobrecarga muscular, por lo que sería descartado de la convocatoria, tal como lo confirmó Gamero.

¿Cómo le ha ido a Dinenno desde que regresó a Cali?

Tras siete años desde que se dio su salida del equipo caleño, Dinenno regresó para seguir marcando la historia del club y goles. Hasta el momento, bajo el mando de Alberto Gamero, ha tenido la oportunidad de jugar siete partidos, 506 minutos en los cuales se ha podido reportar con dos anotaciones.