Javier Reina firmó nuevo contrato con tradicional club del FPC

Con el mercado de fichajes abierto en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), ha habido varias incorporaciones de jugadores históricos o veteranos como el regreso de Falcao García a Millonarios, Luis Fernando Muriel en Junior, la continuidad de Adrián Ramos en América, y en la segunda división, Freddy Montero que renovó con el Real Cartagena y Mauro Manotas que reforzó a los heroicos.

Bajo ese panorama, hubo incertidumbre con el futuro del volante vallecaucano, Javier Reina que pasó por importantes clubes como América de Cali, Millonarios, Medellín, Bucaramanga, Deportivo Pasto, experiencias en clubes brasileños, argentinos y surcoreanos y en el Deportivo Cali como su último equipo.

Sin duda alguna, por su salida del Deportivo Cali para este 2026 y con 37 años encima, sumado al silencio que hubo en este mercado de fichajes con su nombre, se pensaba que Javier Reina podía quedarse sin equipo. No obstante, llegó la buena noticia para el volante este miércoles 18 de febrero.

DEPORTES QUINDÍO CONFIRMÓ A JAVIER REINA COMO SU NUEVO FICHAJE

Desde la primera división no había rumores acerca de la posibilidad de que Javier Reina pudiera llegar a alguna institución de la máxima categoría del fútbol colombiano, Tras esa incógnita del futuro del ex Millonarios, se confirmó la contratación del Deportes Quindío.

Javier Reina jugará en el Deportes Quindío persiguiendo esa necesidad de regresar a la máxima categoría para el 2027. El ascenso es la máxima prioridad y Harold Rivera ya tiene al volante vallecaucano en las filas quindianas. Rivera afirmó que vendrá a aportar al club con ese sueño de regresar a donde se merece, pues, se trata de un club campeón de la Liga BetPlay.

Harold Rivera dejó en claro que quiere que la hinchada vuelva a confiar en el equipo que va líder y por esta razón, la llegada de Javier Reina será importante para darle una calidad más al club y a la plantilla.

El Deportes Quindío hizo oficial la llegada del volante afirmando que, “damos la bienvenida al volante Javier Reina, llega al Milagroso procedente del Deportivo Cali para aportar su visión de juego, asistencias, técnica, pases filtrados, inteligencia, precisión y personalidad. ¡Bienvenido al Mlagroso Javier!”.

CON JAVIER REINA NO CIERRAN EL MERCADO DE FICHAJES

Javier Reina no será el último en llegar a la institución, pues, Deportes Quindío quiere seguir vinculando jugadores para sacar adelante el ascenso. Además del vallecaucano, Harold Rivera afirmó en Planeta Fútbol que falta un mediocentro para cerrar ese mercado de fichajes.

Además del vallecaucano que será un líder en este proyecto, Harold Rivera sentenció que están esperando que Joel Silva, arquero paraguayo se ponga bien físicamente para atajar en la institución y, también contará con un delantero ecuatoriano, Eduardo Esterilla, atacante de 21 años.

Deportes Quindío le agrega calidad a la segunda división de Colombia y con Javier Reina, la consigna es clara en busca de ascender a la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano.