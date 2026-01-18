[VIDEO] No lo busquen más: Cardona marcó el gol Puskás con Atlético Nacional

Atlético Nacional debutó con todos los argumentos de cara a ser protagonista en el año y con apenas un partido frente al Boyacá Chicó, el equipo de Diego Arias ya da de qué hablar con un juego estelar. Fue el estreno de Milton Casco que fue la figura del primer tiempo, Andrés Sarmiento marcó un golazo para abrir la cuenta, y Edwin Cardona hizo cerrar el Atanasio Girardot con un tanto directo al Puskás.

Fue en el segundo tiempo cuando, tras un error en una incursión de Boyacá Chicó, Nacional recuperó una pelota que terminó en los pies de Edwin Cardona. Lo demás fue magia. Desde su propio campo de juego, con más de sesenta metros entre el antioqueño y la meta custodiada por Emanuel Denis, sacó un disparo imposible para el uruguayo.









