"Ganarle a los equipos de la capital es importante y más a Millos": Leonel Álvarez

Atlético Bucaramangatuvo un exitoso debut en la Liga BetPlay - I de 2026 al derrotar en condición de local en el estadio Américo Montanini a Millonarios con marcador de 2-1 gracias a ls anotaciones de Leonardo Flores y Luciano Pons.

El equipo 'leopardo' demostró jerarquía al reponerse de un resultado adverso, ya que comenzó perdiendo el encuentro por un autogol de Leonardo Flores en el minuto 41.

Sin embargo, los dirigidos por Leonel Álvarez saltaron al terreno del escenario santandereano con el objetivo de pasar por encima del rival en la segunda mitad.

Álvarez destacó el nivel de Bucaramanga

En rueda de prensa, el director técnico Leonel Álvarez destacó el rendimiento de Atlético Bucaramanga al asegurar que ha sido de los mejores partidos que ha dirigido.

"El equipo jugó un primer tiempo muy bien. De los partidos que he dirigido y he jugado, este ha sido el mejor primer tiempo, éramos merecedores de irnos al descanso con un resultado por todo lo que generamos. Si Millonarios lució deslucido fue por el trabajo del equipo. Lo importante era ganar", dijo.

Bucaramanga jugó mejor que Boca y River para ganarle a Millonarios

En sus declaraciones, Álvarez aseguró que Atlético Bucaramanga va por buen camino y además explicó que para conseguir estos tres puntos sus dirigidos tenían que jugar mejor que Boca Juniors y River Plate, ya que estos fueron rivales de Millonarios en la pretemporada.

"Vamos bien y hemos dado un paso importante. Era tan bueno el partido que daba la sensación que íbamos a empatar y seguir de largo. Hoy teníamos que jugar mejor que River y que Boca, lo hicimos mejor y por eso el resultado. Había que hacer bulla y bastantica, ganarle a los equipos de la capital siempre va a ser importante y más a Millos", afirmó.

Más refuerzos para Bucaramanga

Finalmente, Álvarez aseguró que Atlético Bucaramanga anunciará más refuerzos para 2026.

"Esperamos más jugadores, se está haciendo el esfuerzo, seguramente llegará alguien más", dijo.