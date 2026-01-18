El Estadio Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga fue testigo de un vibrante partido para terminar la jornada sabatina. Millonarios sufrió bastante y con pocas llegadas pudo romper el marcador. Sin embargo, los locales dieron el golpe con dos goles en el segundo tiempo para quedarse con las unidades.

Para este arranque liguero, Atlético Bucaramanga logró mantener la base con la renovación de Luciano Pons, Freddy Hinestroza, Aldair Zárate, entre otros. Además, fichó a Martín Rea Zuccotti, Brandon Caicedo, uno de los goleadores del Torneo BetPlay y a Jhon Freddy Salazar, campeón con Junior, pese a tener poca regularidad.

Millonarios, por su parte, necesitaba lograr convencer a su afición después de un mal segundo semestre del 2025 en el que no encontró argumentos en sus delanteros, ni tampoco pudo sellar una clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Reforzarse era necesario y lo hicieron con Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Falcao García y Rodrigo Contreras. Esperan también al defensor central uruguayo, Édgar Elizalde.

Infortunadamente, para este compromiso, Millonarios no pudo contar con Radamel Falcao García que deberá cumplir la sanción de cuatro fechas, ni tampoco con Leonardo Castro que también fue sancionado al final del segundo semestre del 2025.

MILLONARIOS RESISTIÓ Y MARCÓ EN EL PRIMER TIEMPO

Desde los primeros minutos se estaba viendo una buena cara por parte de Atlético Bucaramanga con Luciano Pons asistiendo a Kevin Londoño. El antioqueño entró al área y sacó un remate que no tomó dirección de arco. El protagonista a lo largo de la primera parte era el conjunto local, mientras que Millonarios esperó un espacio para hacer daño.

A los siete minutos, Fabián Sambueza filtró un balón para Luciano Pons. Ante el achique de Diego Novoa lo eludió, pero no pudo definir con poco ángulo. Poco a poco, el juego careció de oportunidades de gol hasta que pasaron la primera media hora y Novoa sufrió los embates de Bucaramanga.

Sobre los 33 minutos, Fabián Sambueza ejecutó un tiro de esquina que se cerró e impactó el vertical. 120 segundos más tarde, nuevamente el argentino fue protagonista con otro córner. Martín Rea Zuccotti cabeceó contra el suelo y el palo salvó a Millonarios.

Diego Novoa tuvo una atajada aguantando aún más su arco con un remate de Félix Charrupí que salvó el golero ex América de Cali. Leonardo Flores entró en la primera parte por lesión de Aldair Zárate, e infortunadamente, antes de ir al descanso, Millonarios rompió los ceros con un centro de Rodrigo Contreras y un testarazo de Steven Vega que desvió Flores al propio arco.

BUCARAMANGAREACCIONÓ Y GANÓ

Justo en el comienzo del segundo tiempo, Millonarios movió sus fichas con el ingreso de Sebastián Viveros en lugar del amonestado Mateo García. Bucaramanga también cambió las bandas con la entrada de Jhon Freddy Salazar por Faber Gil. El complemento fue un reflejo de la primera parte con un mejor semblante para el equipo local, pero no pudo traducir ese control en riesgo.

No fue sino hasta los quince minutos del complemento cuando Leonardo Flores sacó un latigazo cerrando una jugada colectiva entre Freddy Hinestroza, Fabián Sambueza y Flores que impactó y la pelota ingresó tras pegar en el palo. Millonarios volvió a mover las fichas con Dewar Victoria y Julián Angulo que ingresaron por Rodrigo Ureña y David Mackalister Silva.

Sin el control que le puede ofrecer David Mackalister y la seguridad en la medular de Rodrigo Ureña, Millonarios regaló espacios y perdió el balón constantemente. De hecho, en un tiro libre de costado, Diego Novoa no pudo atrapar una pelota que peinó Kevin Londoño y Luciano Pons empujó el balón al fondo. La acción fue revisada por posible fuera de juego, pero lo señalaron como válido.

Millonarios inquietó sin mucha claridad en los últimos minutos y tuvo con qué anotar el empate. Tres puntos ideales para Atlético Bucaramanga que visitará a Llaneros en la siguiente fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Por su parte, los albiazules necesitan reaccionar desde temprano ante Junior en el Estadio El Campín.