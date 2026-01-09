Gandolfi se destapó y contó la verdadera causa de su salida de Nacional

Javier Gandolfi, director técnico argentino que estuvo al frente de Atlético Nacional durante 2025, rompió el silencio sobre su salida del club verdolaga y explicó los motivos que llevaron al final de su ciclo en el banquillo.

En entrevista concedida este viernes 9 de enero a 'El Parche del Fútbol', el entrenador confirmó que su desvinculación se dio principalmente por un “desgaste” en la relación con la hinchada, situación que terminó siendo determinante para ambas partes. “Había un desgaste” y “fue un común acuerdo”, señaló.

Gandolfi habló acerca de su salida de Atlético Nacional

Gandolfi dejó claro que la decisión no estuvo relacionada con conflictos internos en el club, pues aseguró que el vínculo con la dirigencia y el plantel siempre fue positivo. “Con los dirigentes y los jugadores la relación era buena”, afirmó durante la charla.

El argentino también resaltó el respaldo que recibió tras su salida y el cariño que se llevó del grupo de jugadores. “Recibimos mensajes privados del plantel y eso es lo que uno se lleva”, comentó, destacando el aspecto humano de su paso por la institución.

Pese a entender el contexto de su salida, Gandolfi confesó que tenía la ilusión de cerrar el año deportivo con el equipo. “Me habría gustado terminar el año como técnico de Nacional”, admitió, aunque reiteró que “en su momento, para todas las partes, esa era la mejor decisión”.

Sobre su compromiso con el club, el entrenador fue enfático en señalar que entregó todo durante su etapa en Medellín. “Le entregué todo a Nacional” y “le agradezco a Nacional por hacerme parte de la institución y generar sentido de pertenencia”, expresó.

En esa línea, Gandolfi defendió su forma de trabajar y de relacionarse con el grupo, aceptando las críticas externas. “Acepto posturas diferentes, pero si hay algo que tengo claro es que siempre fui un tipo que habló de frente acompañando a los jugadores en su crecimiento”, sostuvo.

Estadísticas de Javier Gandolfi en Atlético Nacional

En cuanto a su balance deportivo, el argentino dirigió 51 partidos con Atlético Nacional, logrando 22 victorias, 17 empates y 12 derrotas, para un rendimiento del 54,25 %. Durante su ciclo ganó la Superliga BetPlay, aunque no logró el título de Liga ni avanzar a cuartos de final en la Copa Sudamericana.

Gandolfi no descarta volver a Nacional

Finalmente, Gandolfi dejó abierta la puerta para un eventual regreso al país y habló con naturalidad sobre el presente del club. “El fútbol da vueltas y nos volveremos a encontrar”, dijo, al tiempo que reconoció que “no me sorprendió que Diego Arias haya quedado campeón”. Además, fue claro al afirmar: “Volvería a dirigir en Colombia. Me gustó por la competencia interna que tienen”.