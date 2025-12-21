[VIDEO] Lorenzo, el ‘Cucho’ es colombiano: nuevo gol para acercarse al Mundial

Quedan menos de seis meses para que se viva un Mundial histórico con 48 selecciones y con tres sedes que promete bastante para el futuro. La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo seguramente no tendrá muchos cambios en la convocatoria, dado que el argentino ya ha hablado de que la base seguirá siendo la misma.

Abrió un libro de posibilidades para otros delanteros, y ahí podría meterse nada más ni nada menos que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández que vive una gran temporada en el Real Betis Balompié de España. El risaraldense ex Getafe se presentó en el último partido del año con el equipo sevillano. Salió aplaudido y figura con un gol y asistencia.

Justamente contra su anterior equipo, Juan Camilo Hernández volvió a llegar a la cita con el gol. El colombiano no pudo romper el arco del Rayo Vallecano en un empate sin goles, luego se reportó en la Copa del Rey y ahora dio el golpe en un categórico triunfo de 4-0 contra el Getafe.

LO PRIMERO PARA EL ‘CUCHO’: LA ASISTENCIA PERFECTA

Sobre los 52 minutos de un partido que ya parecía resuelto con el doblete de Aitor Ruibal, el delantero cafetero dio la perla de la noche para el Betis. Más allá de su gol que se lo encontró como goleador, filtró una pelota de primera intención para dejar solo a su compañero, Pablo Fornals de frente a David Soria. El ibérico controló con la cabeza y la bajó con la rodilla para definir con un remate al fondo.









Juan Camilo brindó un gran partido en la faceta de asistente, y como goleador también. Estuvo en las jugadas más importantes de riesgo y lo afirmó con una nueva asistencia y con un nuevo gol para despedir el año y seguir enviando mensajes claros para Néstor Lorenzo para estar convocado a la Selección Colombia.

EL GOL DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ: YA SON NUEVE EN BETIS

Sigue derecho con los goles. Sobre los 60 minutos, un remate de Aitor Ruibal quemó las manos de David Soria que dejó rebote. Marc Barta intentó definir, pifió y el ‘Cucho’ capitalizó el balón suelto para empujarla al fondo de la red.

Con esta anotación, Juan Camilo Hernández llegó a siete goles en la Liga de España. Es el quinto artillero del rentado local igualando con Julián Álvarez, Lamine Yamal y Raphinha, nada más ni nada menos.

Sumando todas las competencias, Juan Camilo Hernández ya suma nueve goles con el Betis esta temporada gracias a los siete en la Liga de España, uno en la Copa del Rey y otro en la UEFA Europa League que está jugando después de no ser inscrito el año pasado en la Conference League.