Yerson Candelo llegaría a otro equipo de la Liga BetPlay tras no arreglar con Santa Fe

El futuro de Yerson Candelo en la Liga BetPlay podría dar un giro inesperado luego de no concretarse su llegada a Independiente Santa Fe, club con el que todo parecía encaminado para la temporada 2026-I.

Pese a que el futbolista de 33 años ya había sido presentado y entrenaba con la plantilla profesional del conjunto cardenal, en las últimas horas se habría producido un cambio en las condiciones del acuerdo que frenó su vinculación definitiva.

Lea también Un delantero con pasado en Manchester City ya entrena con Santa Fe

Nuevo equipo para Yerson Candelo tras no llegar a Santa Fe

Ante este escenario, se conoció que Yerson Candelo podría continuar su carrera en otro equipo del fútbol colombiano, sin necesidad de salir del país en este mercado de fichajes.

Según informó la periodista Pilar Velásquez, Águilas Doradas aparece como una de las posibilidades para el caleño, que estaría en carpeta del club antioqueño para reforzar su nómina en el primer semestre de 2026.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre este movimiento, y desde el entorno del jugador se maneja con cautela la información, a la espera de que se definan las negociaciones.

Candelo se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque su polifuncionalidad le permite actuar también como mediocampista, una característica que suele ser valorada por los cuerpos técnicos.

El futbolista ya resolvió su desvinculación de América de Cali, club con el que aún tenía contrato vigente, lo que le permite negociar como agente libre con cualquier equipo.

Lea también Deportivo Cali: Gamero anunció otra baja y confirmó diálogos con un arquero

Trayectoria y números de Yerson Candelo

A lo largo de su carrera, Yerson Candelo ha militado en equipos como Deportivo Cali, Querétaro de México, Atlético Nacional, Aucas de Ecuador y Criciúma de Brasil, acumulando experiencia tanto a nivel local como internacional.

Durante la temporada 2025 con América de Cali, Candelo disputó 32 partidos oficiales, en los que registró un gol, una asistencia, cuatro tarjetas amarillas y un total de 2.222 minutos en cancha.