[Video] Cúcuta logró su primer triunfo en liga; le remontó 3-2 a Tolima

El Estadio General Santander fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima, duelo que cerraba la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo dirigido por el técnico Richard Páez buscaba su primer triunfo en este campeonato, recordando que el más reciente ascendido a la máxima categoría del fútbol colombiano registraba 3 empates y 4 derrotas.

Así fue el partido entre Cúcuta y Tolima

El conjunto ‘pijao’ iniciaría de buena forma el partido con anotación al minuto 15, donde Kelvin Florez aprovechó un error del arquero Juan David Ramírez, quien no despeja bien el balón tras un centro al área del Cúcuta, dejando el esférico a merced del delantero del Tolima que puso el 1-0.

Cúcuta, con clara intención de ser protagonista ante su público y priorizar el ataque, logró llegar al empate gracias a un buen gol de Luifer Hernández, quien se desmarcó bien de la defensa rival y tras una gran asistencia definió ante la salida del arquero Luis Marquínez, colocando el 1-1 en el marcador al minuto 28.

Parecía que el conjunto ‘Motilón’ se afianzaba en el partido, pero un par de minutos más tarde llegó el segundo gol del Deportes Tolima, donde nuevamente apareció Kelvin Florez para superar al arquero Ramírez con una sutil definición.

Las emociones siguieron en el segundo tiempo

El equipo dirigido por el técnico Lucas González debía administrar el triunfo parcial, pero aquel objetivo se le complicó bastante, pues el Cúcuta Deportivo no dejó de atacar la espalda de los defensores del Tolima, logrando vulnerar nuevamente el arco de Marquínez.

El empate 2-2 llegó gracias a un cabezazo de Jhon Quiñones, quien ingresó al segundo tiempo y se impuso en las alturas luego de un centro de tiro de esquina, anotación que daba ánimo al cuadro santandereano por querer remontar el compromiso, algo que lograría al minuto 57 nuevamente gracias a Luifer Hernández, quien marcó su doblete tras una buena recuperación de balón a la defensa tolimense.

En los últimos minutos del partido, el Tolima adelantó líneas y logró llegar con peligro al área del Cúcuta, sin embargo, careció de efectividad en esos metros finales, salvándose incluso de un cuarto gol del cuadro 'rojinegro' tras un contragolpe donde Luifer Hernández termina enviando el balón fuera del arco en un duelo con el arquero Marquínez, dejando entonces el 3-2 definitivo en el marcador.