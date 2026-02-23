Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2026-I

La novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo, con una programación que incluye duelos clave. La jornada ya tuvo un adelanto el pasado 7 de febrero, cuando Fortaleza FC e Independiente Santa Fe empataron 1-1 en el estadio de Techo.
La acción se reanudará este jueves en El Campín, donde Millonarios Fútbol Club recibirá a Deportivo Pereira, en un compromiso que suele generar expectativa por la necesidad de puntos en ambos bandos.
El viernes, la jornada continuará en Manizales con el duelo entre Once Caldas y Boyacá Chicó, programado en el estadio Palogrande.
El sábado habrá triple programación. Abrirá Alianza FC con el juego ante América de Cali en Valledupar; luego, Jaguares de Córdoba será local ante Junior FC; y en la noche, Independiente Medellín chocará con Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.
El domingo iniciará con el partido entre Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo. Más tarde, Águilas Doradas se medirá ante Internacional de Bogotá, y el cierre de la fecha será con el atractivo cruce entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en Ibagué.
¿Cuándo se juega Cali vs Llaneros?
Cabe recordar que el compromiso entre Deportivo Cali y Llaneros Fútbol Club fue postergado y quedó programado para el próximo 12 de abril, por lo que no hará parte del calendario de esta semana.
Además, la Dimayor autorizó que este mismo domingo 1 de marzo se dispute un partido adelantado de la fecha 16: Deportivo Cali recibirá a Fortaleza FC en su estadio, en un movimiento que ajusta el calendario del campeonato en medio de la exigente programación del semestre.
Fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-1: partidos y horarios
Jueves 26 de febrero
7:30 p. m.
Millonarios vs Pereira
El Campín
Viernes 27 de febrero
8:30 p. m.
Once Caldas vs Boyacá Chicó
Palogrande
Sábado 28 de febrero
4:10 p. m.
Alianza vs América
Armando Maestre Pavajeau
6:20 p. m.
Jaguares vs Junior
Jaraguay
8:30 p. m.
Medellín vs Bucaramanga
Atanasio Girardot
Domingo 1 de marzo
2:00 p. m.
Pasto vs Cúcuta
Libertad
4:00 p. m.
Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá
Cincuentenario
8:30 p. m.
Tolima vs Nacional
Manuel Murillo Toro
Cali - Fortaleza, por la fecha 16, se juega este domingo
Domingo 1 de marzo
6:10 p. m.
Cali vs Fortaleza
Deportivo Cali