Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2026-I

La novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo, con una programación que incluye duelos clave. La jornada ya tuvo un adelanto el pasado 7 de febrero, cuando Fortaleza FC e Independiente Santa Fe empataron 1-1 en el estadio de Techo.

La acción se reanudará este jueves en El Campín, donde Millonarios Fútbol Club recibirá a Deportivo Pereira, en un compromiso que suele generar expectativa por la necesidad de puntos en ambos bandos.

El viernes, la jornada continuará en Manizales con el duelo entre Once Caldas y Boyacá Chicó, programado en el estadio Palogrande.

El sábado habrá triple programación. Abrirá Alianza FC con el juego ante América de Cali en Valledupar; luego, Jaguares de Córdoba será local ante Junior FC; y en la noche, Independiente Medellín chocará con Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

El domingo iniciará con el partido entre Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo. Más tarde, Águilas Doradas se medirá ante Internacional de Bogotá, y el cierre de la fecha será con el atractivo cruce entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en Ibagué.

¿Cuándo se juega Cali vs Llaneros?

Cabe recordar que el compromiso entre Deportivo Cali y Llaneros Fútbol Club fue postergado y quedó programado para el próximo 12 de abril, por lo que no hará parte del calendario de esta semana.

Además, la Dimayor autorizó que este mismo domingo 1 de marzo se dispute un partido adelantado de la fecha 16: Deportivo Cali recibirá a Fortaleza FC en su estadio, en un movimiento que ajusta el calendario del campeonato en medio de la exigente programación del semestre.

Fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-1: partidos y horarios

Jueves 26 de febrero

7:30 p. m.

Millonarios vs Pereira

El Campín

Viernes 27 de febrero

8:30 p. m.

Once Caldas vs Boyacá Chicó

Palogrande

Sábado 28 de febrero

4:10 p. m.

Alianza vs América

Armando Maestre Pavajeau

6:20 p. m.

Jaguares vs Junior

Jaraguay

8:30 p. m.

Medellín vs Bucaramanga

Atanasio Girardot

Domingo 1 de marzo

2:00 p. m.

Pasto vs Cúcuta

Libertad

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá

Cincuentenario

8:30 p. m.

Tolima vs Nacional

Manuel Murillo Toro

Cali - Fortaleza, por la fecha 16, se juega este domingo

Domingo 1 de marzo

6:10 p. m.

Cali vs Fortaleza

Deportivo Cali