Atlético Bucaramanga se juega una oportunidad clave en su lucha por ingresar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, pero no llegará con plantel completo al duelo frente al líder Atlético Nacional.

Luciano Pons y Kevin Romaña quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos contra Nacional

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El conjunto santandereano confirmó dos ausencias de peso para este compromiso: Luciano Pons y Kevin Romaña quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos, bajas sensibles para un equipo que necesita sumar en la recta final del campeonato.

La noticia cayó como un golpe en el entorno del ‘Leopardo’, que afrontará uno de los partidos más exigentes del semestre sin dos jugadores importantes en estructura y funcionamiento. Pons venía siendo una referencia ofensiva, mientras que Romaña aportaba solidez en la zona defensiva, por lo que el cuerpo técnico deberá reorganizar piezas para enfrentar al cuadro verdolaga.

Al frente estará un Atlético Nacional que atraviesa un gran momento. El equipo antioqueño llega como líder del campeonato con 37 puntos, acumula cinco partidos sin perder y ya aseguró su clasificación anticipada a los cuadrangulares. Su rendimiento lo convierte en uno de los grandes favoritos al título.

Bucaramanga visita a Nacional: gran antecedente por la Liga Betplay

Sin embargo, Bucaramanga se aferra a un antecedente alentador: en los últimos dos años, Nacional no ha podido imponerse al conjunto santandereano en Liga.

En los últimos ocho enfrentamientos oficiales, el ‘Leopardo’ suma tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Desde 2023, además, Bucaramanga ha marcado siete goles frente a solo tres del conjunto paisa.

El antecedente más reciente también favorece a los santandereanos. El 13 de septiembre de 2025, Bucaramanga ganó 1-0 en el Atanasio Girardot con gol de Carlos Henao, aunque posteriormente el marcador terminó 3-0 por decisión administrativa tras una infracción reglamentaria de Nacional.

Con 22 puntos y ubicado en la novena posición, Bucaramanga sabe que no tiene margen de error. Un empate le permitiría superar al Deportivo Cali por diferencia de gol, mientras que una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Ante este panorama, la probable formación titular de Bucaramanga sería con Luis Vásquez en el arco; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, José García o Martín Rea y Freddy Hinestroza en defensa; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Kevin Londoño, Emerson Batalla y Fabián Sambueza en la mitad; dejando en punta a Brandon Caicedo.