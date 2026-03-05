Gustavo Cuéllar tiene nuevo club en la Liga BetPlay; ya presenta exámenes

Teniendo en cuenta que este viernes 6 de marzo termina el plazo para que los equipos inscriban jugadores ante la Dimayor y puedan estar en la Liga BetPlay, el Deportivo Cali se ha movido y tiene prácticamente cerrada su última incorporación, la del jugador Gustavo Cuéllar, quien firmará contrato hasta junio de 2028.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que el mediocampista barranquillero de 33 años vuelve a la Liga BetPlay para militar en el equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero, conjunto ‘azucarero’ que les ha ganado la puja a otros clubes del fútbol colombiano y de la MLS que también estaban tras los pasos de Cuéllar.

Gustavo Cuéllar vuelve a la Liga BetPlay

El mediocampista había quedado como agente libre a inicios de este 2026 luego de su paso por Gremio de Brasil, conjunto donde militó todo el año pasado y que lo trajo de Arabia Saudita, recordando que Cuéllar vistió la camiseta de clubes de Oriente Medio como Al-Shabab y Al Hilal.

El canterano del Deportivo Cali regresa a la que fue su casa durante 6 años (desde el 2009 al 2014) mediocampista que según reportes ha realizado un gran esfuerzo para fichar por el equipo ‘azucarero’, que también tiene mérito por incorporar este tipo de futbolista con pasado en la Selección Colombia de mayores.

Trayectoria y palmarés de Gustavo Cuéllar

Se espera que en las próximas horas el Deportivo Cali haga oficial este fichaje, conjunto que en sus redes sociales ya fue avisando lo que será el regreso de Cuéllar, mediocampista que recordemos también militó en Junior y Flamengo antes de emigrar al balompié árabe.

En el Deportivo Cali logró dos copas locales y una superliga, en Junior una Copa Colombia, mientras que a nivel internacional se destaca la Copa Libertadores lograda con Flamengo en 2019, además de tres ligas árabes y dos Champions asiáticas con Al Hilal.

