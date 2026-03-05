Daniel Muñoz prende las alarmas en la Selección Colombia; sufrió fuerte golpe con Crystal Palace

El lateral derecho Daniel Muñoz encendió las alarmas en la Selección Colombia al sufrir este jueves 5 de marzo un fuerte golpe en el partido entre Crystal Palace contra Tottenham por la fecha 29 de la Premier League.

En el minuto 12, Muñoz disputó el balón con João Víctor de Souza Menezes de los spurs, quien en un intento por quitarle el esférico al colombiano se lanzó en plancha, por lo que terminó derribando al zaguero de la Selección Colombia.

Lea también Defensor de la Selección Colombia también llega a la MLS antes del Mundial

La acción generó que el defensor colombiano cayera sobre el césped del estadio Tottenham Hotspur Stadium, pero apoyó casi la totalidad de su cuerpo sobre el hombro derecho.

El impacto del hombro con el terreno de juego le causó un fuerte dolor a Daniel Muñoz, quien luego de ser atendido por el cuerpo médico de Crystal Palace tuvo que ser sustituido.

Alarmas en la Selección Colombia

Lo sucedido por Daniel Muñoz encendió las alarmas en la Selección Colombia, teniendo en cuenta las muestras de dolor del lateral derecho.

Adicionalmente, la preocupación creció cuando el zaguero dejó el terreno de juego con un cabestrillo, que le ayudó a sostener el brazo.

Lea también [Fotos] Revelan polémica camiseta alternativa de Colombia para el Mundial

Se espera que próximas horas Crystal Palace dé a conocer un parte médico oficial que explique la situación del defensor.

Adicionalmente, el cuerpo médico de la Selección Colombia se comunicaría con Daniel Muñoz y con el equipo de la Premier League.