¿Muñoz se pierde el Mundial?: Este sería el tiempo de baja

A menos de 100 días para que inicie la Copa Mundial 2026, la Selección Colombia afronta un complicado panorama protagonizado por la delicada lesión que sufrió Daniel Muñoz con el Crystal Palace en el duelo frente a Tottenham, partido en el que, a pesar de haberse llevado los tres puntos en condición de visitante, perdieron una importante figura como lo es el defensor colombiano.

Las alarmas se encendieron tras la lesión sufrida por el lateral derecho Daniel Muñoz, quien tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido contra Tottenham Hotspur por la jornada 29 de la Premier League. El defensor cafetero salió con visibles gestos de dolor luego de una acción que preocupa tanto a su club como a la Selección de Colombia, especialmente pensando en los compromisos internacionales que se aproximan.

Complicado predicamento con Daniel Muñoz de cara al Mundial

Pasaron tan solo 14 minutos desde que se dio el pitazo inicial, cuando Muñoz sufrió una fuerte entrada que lo hizo caer de manera aparatosa sobre su hombro derecho. Tras el impacto, el jugador quedó tendido en el campo y el cuerpo médico del Crystal Palace ingresó rápidamente para asistirlo.

En primera instancia se realizaron los respectivos tratamientos previos, intentó continuar, pero lamentablemente el dolor fue demasiado fuerte y le impidió continuar, por lo que terminó siendo sustituido antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora del partido por Nathaniel Clyne.

El lateral salió del campo con el brazo inmovilizado, lo que hizo pensar en una posible lesión de consideración de cara al certamen mundialista. Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, dio a conocer que como prevención le fue colocado en un aparato ortopédico mientras se le realizan exámenes médicos para determinar la gravedad del problema.

Frente a esta preocupante situación, Carlos Antonio Vélez reveló en el programa Palabras Mayores que hay tres posibles escenarios de esa lesión en el hombro: contusión, luxación o problema ligamental, el cual sería el más grave. Por lo pronto se habla de hasta cuatro semanas en una condición de "lesión mediana", pero en caso de ser ligamento sería más preocupante.

¿Cuáles serían los primeros partidos que se perdería Daniel Muñoz?

Antes de que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en la que justamente estará la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo jugará dos amistosos en la fecha FIFA del mes de marzo:

Colombia vs. Croacia – 26 de marzo de 2026

Este será el primer amistoso de preparación en suelo estadounidense, donde se espera un duelo de alto nivel frente a una selección europea acostumbrada a instancias finales de grandes torneos.

Colombia vs. Francia – 29 de marzo de 2026

Otro compromiso importante contra un rival europeo con gran proyección internacional, ideal para testear variantes tácticas y estados físicos de los jugadores antes del Mundial.