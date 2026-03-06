Primer candidato para reemplazar a Diego Arias en Nacional

Atlético Nacional se quedó con las manos vacías en cuanto a competencia internacional para la temporada 2026 tras recibir un duro golpe en la Copa Sudamericana al quedar eliminado en el Estadio Atanasio Girardot contra Millonarios por un marcador de 1-3.

El cuadro 'verdolaga' no hizo respetar su condición de local y cayó frente a su máximo rival, lo que sería un golpe contundente para la dirigencia de Diego Arias, tomando en cuenta que en la Liga Betplay tampoco cuenta con un buen presente deportivo, por lo que su salida estará más que cantada y el candidato mejor posicionado a reemplazarlo es Reinaldo Rueda.

Reinaldo Rueda podría volver a Nacional

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la salida de Reinaldo Rueda como director técnico de la selección nacional masculina después de que el equipo no lograra la clasificación al Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, Rueda se encuentra todavía sin un equipo para dirigir desde noviembre de 2025, mes desde el que el entrenador colombiano no ha vuelto a pisar un banquillo técnico aunque a lo largo de este tiempo claramente tuvo varias propuestas, pero con las cuales al final no se logró concretar nada.

Recientemente se le vio al entrenador de regreso en Colombia como un espectador de un curioso partido en la segunda división del FPC, en los palcos del estadio de Independiente Yumbo, el cual se estaba enfrentando a Real Santander.

Reinaldo sembró varias incógnitas con su presencia en el duelo, dando a entender que estaría estudiando, disfrutando del fútbol de Colombia o posiblemente evaluando una oferta.

Ahora, con la inminente salida de Diego Arias, Atlético Nacional sería uno de los equipos a los que sonaría con más fuerza para llegar a dirigir, en especial porque el club 'verdolaga' ya tiene la obligación de quedar campeón de alguna de las competencias que se disputan a nivel local para hacer valer el peso de su nómina y reivindicarse con su hinchada.

Última vez que Reinaldo Rueda dirigió en el FPC

La última vez que se vio a Rueda en los banquillos del fútbol colombiano fue cuando dirigió a Atlético Nacional entre 2015 y 2017. En este lapso logró dirigir en 146 ocasiones, sumando 86 victorias, 34 empates, 26 partidos perdidos y seis títulos, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.