Gustavo Serpa criticó a los encargados de la grama de El Campín

El arranque de la Liga BetPlay ha tenido un tema en tendencia y no específicamente con lo deportivo. El gramado del estadio El Campín ha dado de qué hablar, debido al pésimo estado en el que se ha visto, en los respectivos partidos disputados por Millonarios y Santa Fe.

Desde hace algunos días, esto se ha tomado las principales portadas en varios medios. De hecho, luego del fuerte aguacero en el juego Millonarios vs. DIM, el cual fue pospuesto para la tarde del lunes, se dieron a conocer distintas posturas, entre ellas la de jugadores como Andrés Llinás, Jorge Arias y Didier Moreno, quienes estuvieron presentes en el encuentro.

Las voces de críticas a Sencia, concesionario encargado del manejo del estadio El Campín, no se hicieron esperar. Uno de los que se manifestó ante el pésimo estado del terreno de juego fue el presidente de la Junta Directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, afirmando que se comunicará con la Dimayor, el alcalde de Bogotá, para analizar la difícil situación del terreno de juego.

En entrevista con Caracol Radio, el dirigente mostró la postura del club, calificando el estado de la cancha como ‘una vergüenza’.

¿Qué dijo Gustavo Serpa ante el estado del terreno de El Campín?

Esto dijo Gustavo Serpa, ante la situación del terreno de juego en Bogotá ““Estoy atónito, no es posible lo que estoy escuchando, según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama, ellos hicieron un pedido, se las pusieron y no ha salido, y pues los equipos alquilan el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad que estamos viviendo tan compleja, eso es una vergüenza”.

Lea también Fabián Bustos tiene primer problema para su debut en Millonarios

Además, agregó “Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación como esta y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios, para que no nos metamos ahí, esta es la capital de Colombia, no podemos tener un estadio en esas condiciones. Había 30 mil personas que merecen respeto y no me vayan a decir que tengo que ser yo el que cuida la grama, porque si me la entregan yo la cuido, pero nos la dejan para el fútbol”.

¿Qué dicen desde Sencia?

En el mismo espacio, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, expuso la postura de la concesión “Si, hay solución. Adicionalmente nosotros estamos asumiendo la responsabilidad, hicimos el proceso de la hibridación, estamos esperando que surta el último paso, que en las próximas la grama natural y sintética se integren, para tener la cancha al 100% de las condiciones”.