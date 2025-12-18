Logo Deportes RCN Vertical
Hárold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera cambia de planes: NO jugaría en América sino fuera de Colombia

El delantero vallecaucano viene de ser una de las figuras de Independiente Santa Fe, club que no compitió por retenerlo.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Harold Santiago Mosquera no llegaría a América sino a Cerro Porteño
Harold Santiago Mosquera, futbolista colombiano // Colprensa

El futuro de Harold Santiago Mosquera podría dar un giro inesperado, luego de que se confirmara su salida de Independiente Santa Fe y cuando todo apuntaba a que sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el delantero bogotano estaría muy cerca de convertirse en nuevo futbolista de Cerro Porteño de Paraguay, lo que cambiaría por completo el panorama de su próximo destino.

La información fue revelada por los periodistas Uriel Lugt, Julián Capera y Pedro Torres, quienes coincidieron en que el club paraguayo tomó ventaja en la negociación.

Según se conoció, el interés de Cerro Porteño responde directamente a una solicitud del entrenador Jorge Bava, quien conoce muy bien a Mosquera por su paso conjunto en Independiente Santa Fe.

Durante la etapa de Bava en el conjunto cardenal, Harold Santiago se consolidó como uno de los jugadores más importantes de la plantilla, siendo determinante por rendimiento y regularidad.

Cabe recordar que Santa Fe no llegó a un acuerdo con el atacante para su continuidad, situación que había dejado el camino despejado para su llegada al América de Cali, club que ya tenía avanzada su vinculación.

No obstante, la aparición de Cerro Porteño cambió el rumbo de la negociación y habría puesto sobre la mesa una propuesta más atractiva para el futbolista.

Trascendió que Mosquera podría firmar un contrato por dos años, hasta diciembre de 2027, con un equipo que viene de ser campeón bajo la dirección técnica de Jorge Bava.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe

Cerro Porteño, además, tendrá competencia internacional, ya que disputará la Copa Libertadores en 2027, y se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada del delantero, quien en Santa Fe jugó 52 partidos -durante este año-, marcó nueve goles, dio once asistencias y fue pieza clave en el título reciente del club en la Liga BetPlay.

