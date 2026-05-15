Harold Santiago Mosquera regresaría a Colombia: ¿Lo quiere Santa Fe?

Uno de los jugadores que marcó la temporada 2025 del fútbol colombiano fue Harold Santiago Mosquera. El extremo fue determinante para la campaña de Independiente Santa Fe, durante todo el año. En el recuerdo estará la conquista de la décima estrella del león, para el primer semestre del 2025, además, fue el diferencial con su potencial.

Mucho se habló al inicio de año sobre su futuro, pues hubo clubes de la Liga BetPlay que estaban interesados en contar con sus servicios. Se habló del interés del América de Cali y Millonarios para contratarlo, sin embargo, todo quedó en solo especulaciones y tomó rumbo al exterior.

El deseo de Independiente Santa Fe era de mantenerlo en su plantel, para lo que sería la Copa Libertadores de este año pero no fue posible. Por esto, terminó partiendo rumbo a Cerro Porteño, por pedido expreso de Jorge Bava, quien lo tuvo durante la conquista de la décima.

Ahora, su presente en Paraguay no es el mejor y todo indica que los caminos lo conducen rumbo a Colombia. En el panorama aparecen dos clubes de la Liga BetPlay.

Harold Santiago Mosquera regresaría al fútbol colombiano

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, Harold Santiago Mosquera buscaría su salida para mitad de año. Tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre del 2027, pero su entorno le apuntaría a una rescisión del vínculo.

En el panorama, aparecerían 3 equipos de la Liga BetPlay, que verían con buenos ojos la llegada del extremo.

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Los números de Harold Santiago Mosquera en Cerro Porteño

Su llegada generó bastante expectativa, pero hasta el momento, el extremo no ha cumplido con las expectativas. En lo que va de la temporada, ha disputado un total de 7 partidos, todos por el rentado local.