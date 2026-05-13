Santa Fe, el verdugo de David González en la Liga BetPlay: suma otra caída

Se definen las fases finales de la Liga BetPlay y uno de los clasificados a las semifinales, es Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal derrotó al América de Cali, goleándolo en el partido de vuelta 4 a 0, para dejar el global 5 a 1. Los dirigidos por Pablo Repetto salieron aplaudidos por su afición, más que ilusionados por llegar a la final de la Liga BetPlay.

Ahora, Santa Fe recupera energías y espera el rival entre Junior y Once Caldas, quienes definirán este miércoles 13 de mayo su futuro en la Liga BetPlay. Los cardenales tendrán la próxima semana el juego de Copa Libertadores vs. Platense.

La llave entre Santa Fe y América de Cali dejó un condimento adicional, pues los escarlatas no solo entraron en crisis, al quedarse un año más fuera de la disputa del título. Ahora, se habla de la salida de David González, quien no tendría el respaldo de los directivos, ante la caída en los cuartos de final.

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Y es que el historial de David González como entrenador, enfrentándose a Independiente Santa Fe en las fases finales, no es el mejor.

Santa Fe y las veces que ha eliminado a David González

La derrota en los cuartos de final de la Liga BetPlay vs. Santa Fe dejó no solo mal parado a David González en su cargo, sino que acumuló otra caída en estas fases ante los leones, por parte del antioqueño.

Son en total, tres eliminaciones que acumula David González al enfrentar a Santa Fe. La primera de ellas fue cuando dirigía al Deportes Tolima, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I, tras perder 1 a 2 en el estadio Manuel Murillo Toro, en la última fecha del grupo.

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Un año después, en el 2025-I y al frente de Millonarios, también fue eliminado de las finales en la última jornada de los cuadrangulares, con marcador de 1 a 2, en El Campín. Ahora, la tercera, se concretó con la caída del América de Cali en Bogotá.

¿Qué pasará con David González?

Pese a que no hay claridad sobre el futuro de David González como entrenador del América de Cali, falta definir el futuro del cuadro escarlata en Copa Sudamericana. Sin embargo, la eliminación en Liga BetPlay.