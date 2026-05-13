Santa Fe confirmó el estadio en el que jugará la semifinal de la Liga Betplay

Independiente Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano al convertirse en uno de los primeros semifinalistas de la Liga Betplay tras un auténtico partidazo frente a América de Cali, en donde sacó una significativa ventaja en el marcador global al golearlo 5-1.

El equipo comandado por Pablo Repetto ahora espera rival de la llave que se jugará entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, la cual va ganando el conjunto 'tiburón' por la mínima diferencia. Sin embargo, independientemente de quien clasifique a la siguiente instancia, Santa Fe empezaría la serie como local y se habló de una serie de problemas que le impedirían jugar en El Campín.

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Pablo Repetto confirmó que Santa Fe si jugará semifinales en El Campín

Santa Fe quedó como el único representante bogotano en la Liga Betplay tras la eliminación de Internacional de Bogotá y su contundente victoria frente al equipo dirigido por David González le permitió clasificar a las semifinales.

Santa Fe jugaría el sábado 16 de mayo el primer partido de las semifinales y se decía que podría haber jugado en el Estadio de Techo tomando en cuenta el desmonte del escenario del concierto de Silvestre Dangond que habrá el viernes 15 de mayo y también por el reglamento de Conmebol con respecto al uso del escenario deportivo a 72 horas de un partido de Copa Libertadores, ya que el cuadro 'cardenal' juega la fecha 5 ante Platense.

Pablo Repetto fue consultado al respecto y fue él mismo quien confirmó que sí o sí jugarán como locales en El Campín, a pesar de las complicaciones que tienen antes y después del partido de ida de las semifinales.

"Todavía no me confirman al 100% pero jugaríamos aquí el sábado, esto está confirmado. El horario no está confirmado, pero jugamos sí o sí acá el sábado. Por suerte para la gente porque la localía es muy importante y si se jugaría aquí el sábado".

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Pablo Repetto salió más que contento tras el triunfo ante América

Santa Fe sin duda alguna jugó uno de sus mejores partidos en la era del estratega uruguayo y Repetto sacó pecho por todo lo que hicieron a lo largo de los 90 minutos, aunque claramente sigue habiendo cosas por mejorar de cara al resto del campeonato.

"Fue un partido que intentamos desde el primer tiempo jugar en campo rival, tuvimos dos situaciones que fueron goles merecidos y en el segundo tiempo sabíamos que iban a buscar descontar rápido, pero cuando llega el tercer gol nuestro es un golpe de 'knockout' para el rival y a partir de allí un dominio nuestro, independientemente de las dos jugadas del palo que tuvieron".