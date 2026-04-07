“Hay mucho margen de mejora”: Mateus Uribe no se conforma tras la victoria de Nacional

Atlético Nacional consolida su liderato en la Liga tras imponerse 2-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, más allá del resultado positivo, Mateus Uribe dejó un mensaje de autocrítica y análisis sobre el rendimiento del equipo, evidenciando que aún hay aspectos por mejorar pese al buen momento.

Mateus Uribe destacó el impulso con el que llegó Jaguares tras su último resultado

El mediocampista reconoció la dificultad del compromiso y el contexto del rival: “nadie dijo que iba a ser fácil. Todos los rivales se preparan, todos los rivales se motivan a la hora de jugar contra Nacional”. Además, destacó el impulso con el que llegó Jaguares tras su último resultado contra Millonarios, victoria 1-0: “venían motivados de sacar un gran resultado en su casa, donde se van con la victoria”.

Uribe hizo énfasis en el trabajo interno del equipo, subrayando que el proceso va más allá de los resultado: “Nosotros venimos haciendo un trabajo corrigiendo muchas cosas, trabajando sobre las victorias, sobre las derrotas y sobre lo que no estamos haciendo bien. Eso es lo más importante: rescatar los tres puntos y el trabajo del equipo”, afirmó. No obstante, fue claro en señalar que aún hay margen de crecimiento: “obviamente hay mucho margen de mejora, pero el equipo está motivado y consciente de lo que viene haciendo”.

“Hay mucho margen de mejora”: Matus Uribe no se conforma tras la victoria de Nacional

Lea también Campuzano tiene estudiado al Medellín: atentos al juego en Copa Libertadores

En el análisis táctico, el volante profundizó en una de las principales dificultades que enfrenta el equipo en los partidos. “En el fútbol, lo más difícil es atacar y atacar bien, sobre todo ante un equipo que está bien parado y que te cierra todas las líneas”, explicó. En ese sentido, aseguró que el grupo trabaja en encontrar soluciones: “estamos trabajando cuando los equipos se meten con línea de cinco, saber qué espacios atacar y generar”.

Asimismo, Uribe reconoció uno de los puntos débiles recientes: “en la contra es donde nos están haciendo daño y eso es lo que estamos corrigiendo, tratar de cerrar líneas atrás cuando estamos presionando arriba”.

El mediocampista valoró la importancia de sumar mientras se ajustan detalles: “después de una victoria es mucho más fácil corregir errores. Lo importante es conseguir los puntos y seguir arriba”.